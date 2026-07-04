Торжество «День выпускника» в ААСУ: будущие архитекторы и инженеры вступили в новую жизнь - ФОТО

3 июля в Бакинском Кристальном зале состоялась масштабная и запоминающаяся церемония, посвящённая «Дню выпускника» студентов, успешно окончивших Азербайджанский архитектурно-строительный университет (ААСУ).



В торжественном мероприятии приняли участие руководство университета, профессорско-преподавательский состав, представители государственных структур, руководители высших учебных заведений, представители ведущих компаний строительного и промышленного секторов, деятели науки и общественности, выпускники и их родители.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Затем минутой молчания была почтена светлая память Общенационального лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших свои жизни во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Выступая на открытии церемонии, ректор ААСУ, доктор архитектуры, профессор Гюльчохра Мамедова поздравила выпускников и отметила, что День выпускника знаменует начало нового этапа в жизни молодых людей. По её словам, с этого дня на выпускников ложится ответственность направить знания и навыки, приобретённые в университете, на развитие страны.

Профессор Гюльчохра Мамедова сообщила, что в 2025/2026 учебном году дипломы ААСУ получили в общей сложности 3038 студентов. Из них 2987 человек получили обычные дипломы, а 51 выпускник — дипломы с отличием. Среди выпускников 35 являются иностранными гражданами. На уровне бакалавриата обучение завершили также 5 студентов, обучавшихся по программам двойного диплома с ведущими университетами мира.

Ректор отметила, что в университете впервые состоялся выпуск по специальности «Информационная безопасность», которую окончили 30 студентов. На уровне магистратуры дипломы получили 868 студентов, из которых 365 обучались по программам MBA. По программам двойного диплома магистратуру успешно завершили 12 студентов. Из них трое продолжили часть обучения в зарубежных университетах-партнёрах: двое — в Политехническом университете Милана (Италия), один — в Вестминстерском университете (Великобритания). Кроме того, по междисциплинарным магистерским программам обучение завершили 73 студента.

По её словам, тот факт, что среди выпускников этого года есть и 61-летний выпускник, свидетельствует о доступности образования в ААСУ для людей любого возраста и успешной реализации университетом принципов обучения на протяжении всей жизни. Этот факт также является подтверждением высокого уровня доверия к ААСУ со стороны представителей различных возрастных групп общества и ещё одним показателем качества образования в университете.

Профессор Гюльчохра Мамедова подчеркнула, что за более чем полувековую историю своей деятельности Азербайджанский архитектурно-строительный университет подготовил десятки тысяч высококвалифицированных специалистов, внесших значительный вклад в развитие архитектуры, градостроительства, строительства, транспорта, геодезии, экологии, дизайна и инженерного дела страны. Сегодня выпускники университета успешно работают в крупнейших государственных учреждениях Азербайджана, научных организациях, проектных институтах, строительных компаниях, промышленных предприятиях и международных организациях.

Она отметила, что ААСУ продолжает развивать сотрудничество с ведущими университетами мира, расширяет программы двойных дипломов, активно участвует в международных проектах и успешно реализует программы обмена студентами и преподавателями. Такое сотрудничество способствует укреплению позиций университета в международных рейтингах и повышению конкурентоспособности его выпускников на глобальном рынке труда.

Профессор Гюльчохра Мамедова заявила, что государственная поддержка развития науки и образования, осуществляемая под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, открыла новые возможности для подготовки инженеров и архитекторов. По её словам, стремительное социально-экономическое развитие Азербайджана превратило подготовку профессиональных инженерных и архитектурных кадров, способных отвечать вызовам нового времени, в стратегическую задачу. Для успешного выполнения этой миссии ААСУ внедряет современные образовательные технологии и инновационные подходы, а также постоянно совершенствует подготовку кадров в соответствии с требованиями рынка труда.

Обращаясь к выпускникам, ректор отметила, что полученный ими диплом является не только подтверждением знаний и профессиональных навыков, но и символом большой ответственности. Она подчеркнула, что деятельность архитекторов и инженеров напрямую влияет на развитие городов, качество жизни людей и будущее страны. Поэтому открытость к инновациям, приверженность профессиональной этике и достойное служение Родине должны стать главными принципами каждого выпускника ААСУ.



В завершение своего выступления ректор выразила благодарность родителям и профессорско-преподавательскому составу, пожелав выпускникам успешной карьеры, новых достижений и крепкого здоровья.

Заместитель министра науки и образования Идрис Исаев в своём выступлении отметил, что Азербайджанский архитектурно-строительный университет занимает особое место в системе инженерного и архитектурного образования страны. Он подчеркнул, что подготовка профессиональных кадров, отвечающих требованиям современного рынка труда, является одним из приоритетных направлений государственной образовательной политики.

Заместитель министра высоко оценил проводимые в ААСУ образовательные реформы, международное сотрудничество, инновационные подходы и партнёрство между университетом и промышленностью, подчеркнув, что работа в этих направлениях вносит важный вклад в развитие профессиональных компетенций выпускников и повышение их конкурентоспособности на рынке труда.



Идрис Исаев поздравил выпускников, пожелал им успехов в дальнейшей деятельности и выразил уверенность в том, что полученные знания и навыки будут эффективно использованы ими во благо развития страны.

Председатель Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Анар Искендеров в своём выступлении отметил, что ААСУ, как высшее учебное заведение с богатыми традициями, внёс значительный вклад в развитие азербайджанской науки, архитектуры и инженерного дела. Он подчеркнул, что тысячи выпускников университета сегодня успешно работают в различных государственных структурах, научных учреждениях и частном секторе, активно участвуя в социально-экономическом развитии Азербайджана.

Глава комитета отметил особую важность подготовки молодых специалистов, обладающих знаниями и навыками, соответствующими требованиям современности, и пожелал выпускникам всегда быть открытыми к инновациям, постоянно совершенствовать свои знания и достойно служить Родине.

В выступлениях было подчеркнуто, что ААСУ является одним из ведущих высших учебных заведений страны, готовящих высококвалифицированных специалистов для строительной, архитектурной и инженерной отраслей.

Было отмечено, что выпускники университета сегодня успешно работают в ведущих строительных и проектных компаниях Азербайджана. В частности, выпускники ААСУ широко представлены в инженерном и архитектурном составе одной из крупнейших строительных компаний страны — компании «Kristal Abşeron». Наряду с этим выпускники университета осуществляют профессиональную деятельность в таких авторитетных государственных структурах и компаниях, как SOCAR, ЗАО «Бакинский метрополитен», Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, «AzerGold», PMD Projects, PROYAPI, Holcim, ОАО «Təmiz Şəhər», ООО «AzVirt» и других организациях, внося значительный вклад в развитие строительного сектора страны. Это рассматривается как важный показатель практико-ориентированного образования, реализуемого в ААСУ, эффективного взаимодействия университета с промышленностью и высокого профессионализма его выпускников.

В официальной части мероприятия на сцену были приглашены студенты различных факультетов, окончившие обучение с отличием, которым были вручены дипломы. Выпускникам, продемонстрировавшим высокие академические результаты, проявившим активность в общественной жизни университета, добившимся успехов в международных проектах и социальных программах, были вручены сертификаты и памятные подарки. Кроме того, ряд выпускников был награждён почётными грамотами и благодарственными письмами от различных государственных учреждений и организаций-партнёров.



После официальной части мероприятие продолжилось концертно-развлекательной программой. Выступления известных представителей азербайджанского искусства подарили выпускникам и гостям незабываемые эмоции. Кульминацией праздника стал традиционный момент, когда выпускники подбросили в воздух академические шапочки, символически прощаясь со студенческими годами и уверенно вступая в новую профессиональную и жизненную эпоху.



Церемония «День выпускника», организованная на высоком уровне, останется в памяти выпускников ААСУ как одно из самых ярких и значимых событий их жизни и станет одной из самых ценных страниц воспоминаний, связанных с университетом.