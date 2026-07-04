В парламент Венгрии вносят поправку, отстраняющую от должности президента

Правительство Венгрии вносит в парламент проект 17-й поправки к основному закону, которая предусматривает отстранение от должности президента страны Тамаша Шуйока.

Об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

"Сегодня от имени правительства я представлю в Государственное собрание (парламент - прим. ТАСС) 17-ю поправку к основному закону", - написал Мадьяр в Facebook. Премьер пообещал рассказать более подробно об этом на пресс-конференции, которая намечена на вторую половину дня.

В законопроекте о 17-й поправке, который ранее был изложен правительством, отмечается, что в Венгрии будет разработана новая конституция, а на время этого процесса в нынешнюю конституцию должны быть внесены изменения, в том числе касающиеся главы государства. В опубликованном проекте документа отмечалось, что "полномочия действующего президента республики прекращаются и парламент избирает нового главу государства в течение 30 дней" с момента вступления поправки в силу. Правительство поясняло, что "цель этой меры - восстановить доверие к институту главы государства и обеспечить соблюдение конституционных принципов функционирования власти".

Источник: ТАСС