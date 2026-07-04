Вылетевший из Стамбула в Минводы самолет возвращается в аэропорт отправления

Пассажирский самолет, вылетевший из Стамбула в Минеральные Воды, возвращается обратно из-за возможных неполадок на борту.

Об этом сообщили ТАСС в авиадиспетчерских кругах.

"Борт, вылетевший из Стамбула в Минеральные Воды, возвращается обратно в Стамбул из-за возможных неполадок на борту", — сказал собеседник агентства. Он не уточнил возможный характер неполадок.

По данным онлайн-системы мониторинга мирового воздушного трафика, пассажирский самолет после взлета подал сигнал тревоги.

В частности, согласно данным Flightradar24, борт взлетел из Международного аэропорта Стамбула и, находясь в воздушном пространстве Турции, набрал высоту почти 10 тыс. м над Черным морем. После этого, по информации портала, самолет стал снижаться, повернул обратно и подал сигнал тревоги. В настоящее время борт следует в аэропорт Стамбула на высоте около 3 тыс. м.