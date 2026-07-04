В поселке Масазыр загорелся грузовой автомобиль, пострадавших нет

В поселке Масазыр Абшеронского района произошло возгорание транспортного средства.



Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию «112» поступила информация о пожаре в автомобиле. На место происшествия незамедлительно выехали силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.



Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее в моторном отсеке грузового автомобиля марки «Ford», было локализовано и потушено в короткие сроки. Пожарные не допустили распространения огня на другие части машины.

В результате инцидента сгорел моторный отсек грузовика, остальная часть автомобиля была защищена от огня. Пострадавших в ходе происшествия нет.