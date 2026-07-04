В Азербайджане объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром, который ожидается в ряде районов Азербайджана 5 июля.

В соответствии с предупреждением, в Гяндже, Шамкире, Товузе, Газахе, Агстафе, Мингячевире, Горанбое, Самухе, Гёйгёле, Дашкесане, Гедабеке, Кяльбаджаре, Лачыне, Нахчыванской АР прогнозируется западный ветер, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/сек.

Источник: Report