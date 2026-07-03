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Сегодня день рождения Лейлы Алиевой

First News Media08:55 - Сегодня
Сегодня день рождения Лейлы Алиевой

Сегодня, 3 июля, свой день рождения отмечает инициатор кампании «Справедливость к Ходжалы!», генеральный координатор Молодежного форума Организации исламского сотрудничества по межкультурному диалогу, председатель Азербайджанской молодежной организации России (АМОР), глава Общественного объединения «Международный диалог во имя охраны окружающей среды» (IDEA) Лейла Алиева.

Лейла Алиева родилась 3 июля 1985 года в Москве.

В 2000 году окончила школу и поступила в Европейскую школу бизнеса (ESB). С 2006 по 2008 год училась в магистратуре Московского государственного института международных отношений и до 2010 года являлась председателем азербайджанского клуба в этом вузе.

В июле 2011 года Лейла Алиева была награждена медалью «Терегги» за заслуги в консолидации проживающих за рубежом азербайджанцев и за вклад в пропаганду реалий Азербайджана в мире.

Являясь вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, Лейла Алиева уделяет пристальное внимание тем, кто больше всего нуждается в заботе и поддержке. Она помогает пожилым людям, детям, лишенным родительской опеки, семьям беженцев и вынужденных переселенцев.

Лейла Алиева принимает непосредственное участие во многих проектах в сфере образования, здравоохранения, спорта и культуры.

12 июля 2011 года по инициативе Лейлы Алиевой начало свою деятельность Общественное объединение IDEA. В октябре 2011 года, будучи учредителем и главным редактором журнала «Баку», она представила в Лондоне англоязычную версию издания.

В ноябре 2011 года в Нью-Йорке Лейле Алиевой была вручена почетная награда Key to Life («Ключ к жизни») за активное участие в гуманитарных проектах, связанных с детьми, а 22 ноября того же года она получила сертификат и специальное удостоверение ООН.

5 апреля 2013 года по решению правления организационного комитета Международной проектной олимпиады школьников «Охрана окружающей среды» Лейла Алиева была награждена Международным орденом Чести «За защиту экологической среды».

По инициативе главы IDEA в рамках проекта «Наш двор» в Баку были благоустроены десятки дворов. По линии объединения были посажены миллионы деревьев.

7 октября 2013 года распоряжением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Лейла Алиева была награждена орденом святой равноапостольной княгини Ольги III степени.

В мае 2015 года Лейла Алиева была удостоена звания Посла доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за вклад в борьбу против голода и достижение таких целей, как обеспечение продовольственной безопасности, повышение эффективности сельского, лесного и рыбного хозяйств, создание здоровых продовольственных систем.

20 октября 2015 года Лейла Алиева была награждена медалью Пушкина России.

28 сентября 2016 года решением научного совета Московского государственного института международных отношений она была удостоена медали «За заслуги».

Кроме того, Лейла Алиева – творческая личность. Она пишет стихи и картины.

Коллектив 1news.az сердечно поздравляет Лейлу Алиеву с днем рождения, присоединяясь к наилучшим пожеланиям, поступающим в ее адрес со всего мира.

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