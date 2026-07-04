В Германии тысячи людей протестуют против съезда АдГ

Масштабные акции протеста проходят в Эрфурте (федеральная земля Тюрингия), где открылся двухдневный федеральный съезд правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Как пишет агентство DPA, многих делегатов пришлось доставлять к месту проведения на автобусах в сопровождении полиции.

Несколько тысяч демонстрантов блокировали участок автобана номер 71 под Эрфуртом и некоторые улицы в самом городе. На автобане они развернули баннер с надписью "Нет мира с АдГ". Сейчас в Эрфурте еще до начала съезда находятся около 20 тыс. протестующих. Несколько сотен человек собрались в центре города и приклеили себя к трамвайным путям. В одном из районов демонстрантам удалось прорвать полицейский кордон, там сотрудникам пришлось применить слезоточивый газ и дубинки. На одной из улиц был забросан пиротехникой и краской центр АдГ по работе с гражданами.

Правопорядок обеспечивают несколько тысяч полицейских. На помощь местным правоохранительным органам в Эрфурт прибыли стражи порядка практически из всех федеральных земель ФРГ. Наготове стоят водометы.

К акциям протеста призвали некоторые партии, общественные организации и инициативы. Демонстранты собираются в группы и движутся к выставочному центру Эрфурта, где пройдет съезд АдГ.

По оценке правоохранительных органов, всего ожидается до 50 тыс. демонстрантов, причем около 2,5 тыс. считаются готовыми пойти на насилие. В полиции ранее напомнили, что съезд "Альтернативы для Германии" пройдет в 100-летнюю годовщину аналогичного мероприятия Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) - она провела свой второй всегерманский партийный съезд 3-4 июля 1926 года в Веймаре, который находится в той же Тюрингии приблизительно в 20 км от Эрфурта. Как считают в правоохранительных органах, этот факт может повысить "ярость и решимость" противников АдГ.

На съезде около 600 делегатов переизберут руководство "Альтернативы для Германии".

Источник: ТАСС