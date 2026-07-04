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Сын Хаменеи захотел впервые появиться на публике

First News Media17:18 - Сегодня
Сын Хаменеи захотел впервые появиться на публике

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выразил желание впервые выйти на публику на похоронах отца Али Хаменеи, однако служба безопасности отказывает ему.

Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Газета напомнила, что с момента своего назначения в марте он не появлялся на публике.
«[Хаменеи] сказал чиновникам, что хочет принять участие хотя бы в некоторых частях похоронной церемонии. Он хотел бы присутствовать на похоронах, запланированных на 9 июля в шиитской гробнице имама Резы в городе Мешхед, и прочитать молитву за своего отца», — пишут журналисты.

Однако двое сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили NYT, что его появление маловероятно по причине «опасений отследить его передвижения, которые приведут к его убежищу».
Похороны Али Хаменеи сопровождаются беспрецедентными мерами безопасности. В частности, над Тегераном закрыли воздушное пространство.

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