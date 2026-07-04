Обвинительное заключение по делу Резы Пехлеви направлено в суд в Иране

Обвинительное заключение по делу сына свергнутого в 1979 году последнего иранского шаха Резы Пехлеви после проведения расследования со стороны органов судебной власти Ирана направлено в суд, заявил прокурор Тегерана Али Салехи.

Его слова приводит РИА Новости. Салехи отметил, что расследование по делу сосредоточено на «серии преступных действий» обвиняемого, в особенности во время протестов, прошедших в Иране в декабре — январе, и острой фазы конфликта с США и Израилем.

«По инициативе генеральной прокуратуры государства и прокуратуры города Тегеран и формирования дела в отделе прокуратуры №20 (особой по международным делам — ред.) города Тегерана, было проведено масштабное судебное расследование действий обвиняемого Резы Пехлеви. После завершения расследования… в соответствии с законом было вынесено обвинительное заключение, и дело было передано в компетентный суд», — приводит слова Салехи агентство Mizan.

По словам прокурора Тегерана, среди предъявляемых Пехлеви обвинений числятся: формирование и руководство организованными группами и сетями с целью подрыва безопасности страны и противодействия основам Исламской Республики Иран; руководство, организация и финансовое обеспечение террористических актов; сотрудничество с враждебными правительствами во время конфликтов; шпионаж, а также разведывательное и оперативное сотрудничество с иностранной разведкой. Список на этом не заканчивается и включает в себя, добавляет Салехи, обвинения в пропагандистской деятельности против Исламской Республики Иран, подстрекательстве и отдаче приказов о совершении преступлений против физической неприкосновенности личности, приказов о широкомасштабном уничтожении общественной, правительственной и частной собственности, а также инфраструктуры страны, приказов о захвате правительственных зданий.

В конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты в Иране начались протесты, которые позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января этого года заявили, что ситуацию удалось взять под контроль. Также в январе Пехлеви призвал президента США Дональда Трампа «быть готовым вмешаться» в дела Ирана для помощи участникам протестов в стране. В своем сообщении в соцсети X Пехлеви попросил Трампа о помощи, вкратце описав обстановку на протестах в Иране. Он также выразил мнение, что угрозы американского президента оказали сдерживающее воздействие на местные власти.