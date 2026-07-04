В Азербайджане выросло число заблокированных вредоносных писем в адрес госорганов

Госслужба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана в первом полугодии 2026 года обработала 8 423 541 письмо в почтовом сервисе для госорганов.



Это на 13% больше, чем за тот же период 2025 года.Из них 5 736 086 доставлены пользователям, 2 687 455 заблокированы из-за вредоносного содержимого.



Число заблокированных писем выросло почти вдвое (+99%).В 2025 году в государственный почтовый сервис поступило 17 695 349 писем, из которых 5 145 784 были заблокированы.

Источник: Report