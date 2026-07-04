Казахстан усилил контроль на границе для пресечения вывоза топлива

Власти Казахстана усилили контроль на границе для пресечения незаконного вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Мобильные группы ведут круглосуточное патрулирование приграничных районов, проверяя автоцистерны и бензовозы в рамках системы управления рисками.

Об этом, как передает ТАСС, сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов на совещании в правительстве, посвященном ситуации на рынке ГСМ.

По данным пресс-службы кабмина, за последние двое суток на пунктах пропуска пресечена 61 попытка вывоза топлива в дополнительных баках и канистрах общим объемом более 3 тонн.

Биржанов также сообщил, что органы государственных доходов проводят анализ деятельности 62 автозаправочных станций и 22 мини-НПЗ, где зафиксирован аномальный рост объемов реализации.

Министр внутренних дел Ержан Саденов, в свою очередь, заявил об усилении контроля в приграничных районах. По его словам, увеличена численность сотрудников, задействованных в проведении углубленных проверок.