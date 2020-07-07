COVID-19: Число зараженных в США превысило 3 млн человек

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Число зараженных коронавирусной инфекцией в США превысило отметку в 3 миллиона человек, летальных исходов составило около 133 тысяч. Такие данные приводит Worldometer.

По данным Университета Джона Хопкинса, число заражений пока еще составляет 2,9 млн случаев, смертельных случаев – 130 тысяч.

Часть наблюдателей полагает, что ежедневное выявление инфицированных в количестве нескольких десятков тысяч связано с массовым тестированием населения на наличие коронавируса. Тесты проводятся всем желающим, особым решением Конгресса диагностика бесплатна для всех тех, кто решил сдать анализ, говорится в репортаже Euronews.

Другие указывают, что стремительное распространение заражения происходит в первую очередь из-за пренебрежения многими людьми мерами профилактики, в частности, отказом от ношения маски и мытья рук.

«Я не могу уважать тех, кто игнорирует санитарные нормы, не надевает маску и не соблюдает социальное дистанцирование», - цитирует телеканал голливудского актера Тома Хэнкса, перенесшего COVID-19.

С начала пандемии инфекция выявлена у более чем 11,7 млн жителей планеты. От последствий заражения COVID-19 скончались более 540 тысяч человек, выздоровели - более 6,6 млн пациентов.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, обвинил СМИ в умалчивании информации о снижении числа летальных исходов среди болеющих COVID-19 в США.

«Срочные новости: смертность от китайского вируса в США является самой низкой в мире! Кроме того, смертность в США снизилась в десять раз со времени пика пандемии, и наша экономика вновь становится сильной!» - написал Трамп в своем Твиттере, набрав слова «самой низкой в мире» прописными буквами.

Он добавил, что смертность среди пациентов с коронавирусом в стране снизилась на 39% в то время, как потенциал тестирования на наличие вируса является в США самым высоким в мире.

Елена Остапенко