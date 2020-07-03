COVID-19 в мире: Страны Ближнего Востока исчерпали свои возможности 

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Совет Безопасности ООН принял первую резолюцию с начала пандемии, в которой призывает все конфликтующие стороны в мире объявить прекращение огня сроком на три месяца, чтобы предотвратить дальнейшее распространение COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что страны Ближнего Востока исчерпали все свои возможности в борьбе с коронавирусом.

По словам экспертов ВОЗ, в зонах конфликта, таких как Сирия и Йемен, у медиков нет возможности контролировать распространение заболевания.

В странах Латинской Америки также наблюдается рост заболеваемости. В Бразилии, которая занимает второе место в мире после США по числу заболевших и умерших, от коронавируса скончались уже больше 60 тыс. человек.

В Южной Африке за последние сутки умерли 8100 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии. Ситуация в ЮАР – худшая на всем Африканском континенте: почти 160 тыс. заболевших, 2749 умерших.

Под вопросом оказался и розыгрыш в 2021 году Кубка африканских наций – главного футбольного турнира Африки. Эпидемиологическая ситуация на континенте продолжает ухудшаться, и организаторы турнира говорят, что склоняются к решению его отменить.

Министр здравоохранения Новой Зеландии ушел в отставку. Ранее стало известно, что он нарушал правила карантина, и общественность требовала от него публичных извинений. Новая Зеландия считается страной, успешнее всех справившейся с эпидемией. Там заболели 1530 человек, умерли 22. Власти страны раньше других закрыли внешние границы и ввели локдаун.

Парламент Израиля проголосовал за то, чтобы на три недели разрешить службам безопасности доступ к информации, хранящейся в мобильных телефонах граждан с подтвержденным диагнозом COVID-19. Главным образом, будут отслеживаться места, которые посещал человек за 14 дней до того, как ему был поставлен диагноз. Власти пошли на такой шаг на фоне растущего числа заболевших. Всего в Израиле инфицировано 26,2 тыс. человек, умерли – 322.

Власти Австралии на месяц ввели карантин в нескольких районах Мельбурна: ограничения коснутся 300 тыс. человек, которые смогут покидать дома только для того, чтобы купить продукты. Это связано с тем, что в этих частях города зафиксирован резкий рост новых случаев заболевания коронавирусом.

Япония выделит 464 млн долларов в помощь Филиппинам для борьбы с коронавирусом. Для Японии это первая ссуда такого рода, выделяемая другому государству. Японию считают одной из стран, успешно справляющихся с эпидемией, хотя еще в мае оттуда приходили сообщения о переполненных больницах и небывалой нагрузке на систему здравоохранения. В Японии насчитывается 18,7 тысячи заболевших COVID-19, умерли 976 человек.

Канада продлила на неопределенный срок ограничения на поездки в другие страны и не стала отменять обязательный двухнедельный карантин для всех приезжих, включая собственных граждан.