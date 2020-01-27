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Детей забрали из семьи, где мать постирала дочь в стиральной машинке

Сегодня в 09:47 ~ 1 минута на чтение 421
Детей забрали из семьи, где мать постирала дочь в стиральной машинке

Стали известны подробности о семье из Талицы Свердловской области РФ, в которой мать постирала свою новорожденную дочь в стиральной машинке.

По данным РЕН ТВ, в семье женщины помимо погибшего младенца есть еще двое детей. Сейчас их забрали у отца: старшего поместили в детдом, а младшую - в больницу. 

Сама мать находится в больнице под присмотром полицейских. 

О страшной трагедии ранее рассказал РЕН ТВ. По имеющейся информации, у 31-летней Надежды З. начались преждевременные роды ночью. На учете по третьей беременности она почему-то не состояла.

Во время родов вся ее семья спала. Утром супруг Надежды проснулся. Сначала он не заметил ничего необычного и стал собирать старшего ребенка в школу, а младшую - в садик. Однако обратил внимание, что жена вся в крови. После этого он обратился в полицию.

Сама женщина заявила, что ребенок родился мертвым. Однако местные жители говорят, что девочка родилась живая. Тем не менее никаких странностей за семьей и самой Надеждой они не замечали. 

Официальных комментариев о случившемся пока не поступало. 

Ren.tv

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