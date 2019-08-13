1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Дмитрий Песков объяснил причину переноса встречи лидеров России, Ирана и Азербайджана

Сегодня в 20:27 меньше минуты на чтение 358
Дмитрий Песков объяснил причину переноса встречи лидеров России, Ирана и Азербайджана

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал о причине переноса планировавшейся на 13 августа встречи лидеров России, Ирана и Азербайджана.

Д.Песков сказал: «Перенос планировавшейся на 13 августа встречи глав России, Ирана и Азербайджана связан с необходимостью более детальной координации графиков президентов и поиска подходящего времени с тем, чтобы эти графики синхронизировать. После того как по дипломатическим каналам такая синхронизация графиков произойдет, мы сообщим вам о новых сроках".

АЗЕРТАДЖ

WhatsApp

358

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены