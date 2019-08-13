Дмитрий Песков объяснил причину переноса встречи лидеров России, Ирана и Азербайджана

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал о причине переноса планировавшейся на 13 августа встречи лидеров России, Ирана и Азербайджана.

Д.Песков сказал: «Перенос планировавшейся на 13 августа встречи глав России, Ирана и Азербайджана связан с необходимостью более детальной координации графиков президентов и поиска подходящего времени с тем, чтобы эти графики синхронизировать. После того как по дипломатическим каналам такая синхронизация графиков произойдет, мы сообщим вам о новых сроках".

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