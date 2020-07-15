Дочь убитого армянами жителя села Агдам: Отца убили после того, как мы закончили телефонный разговор – ФОТО

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Приблизительно через полчаса после того, как мы закончили с отцом телефонный разговор, армяне убили его.

Об этом в среду сказала дочь жителя села Агдам Товузского района Азизова Азиза Иззет оглы, погибшего в результате обстрела армянскими военными подразделениями, Зарнишан Гёзалова.

По ее словам, утром того дня, когда она говорила с отцом по телефону, армяне начали обстреливать село.

«Некоторое время назад я с сыном приехала к отцу, мы оставались у него дома. Когда 12 июля армяне совершили провокацию, я попросила его уехать со мной, но он отказался.

Он сказал, что не может никуда поехать, бросив свой дом. Так, 12 июля мы вернулись домой. Где-то в восемь часов вечера 14 июля мы поговорили с ним по телефону. Он сказал, что армяне вновь обстреливают село. Когда мы начали разговор было затишье, но в ходе беседы стали отчетливо доноситься звуки стрельбы. Я попрощалась с отцом и попросила его заботиться о себе, а он в свою очередь сказал, чтобы я не беспокоилась о нем. Спустя полчаса, где-то в половине девятого, позвонила моя сестра, и сказала, что отец не отвечает на звонки. В дальнейшем мы узнали, что сразу после того, как мы закончили говорить по телефону, армяне подвергли наш дом артиллерийскому обстрелу, в результате скончался мой отец», - сказала Гёзялова.

Напомним, что в результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами села Агдам Товузского района был убит житель села Азизов Азиз Иззет оглы 1944 года рождения.

До этого подразделения вооруженных сил Армении подвергли артиллерийскому обстрелу из гаубицы Д-30 село Дондар Гушчу Товузского района.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.

ИСТОЧНИК: TREND.AZ