Дорожная полиция: В Баку восстановлены карантинные посты 

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Главное управление Государственной дорожной полиции МВД АР заявило, что на некоторых улицах и проспектах Баку восстановлены карантинные полицейские посты для проверки наличия разрешений на выход из дома у водителей и пассажиров их автомобилей.

Как заявил 1news.az начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев, сотрудники Дорожной полиции и военнослужащие Внутренних войск МВД в усиленном режиме несут службу на основных и второстепенных дорогах.

«Они останавливают и проверяют документы водителей, пассажиров и пешеходов, нарушители привлекаются к ответственности», - подчеркнул К.Алиев.

Тимур Рзаев