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Дорожная полиция: В Баку восстановлены карантинные посты 

Сегодня в 14:15 ~ 1 минута на чтение 378
Дорожная полиция: В Баку восстановлены карантинные посты 
Главное управление Государственной дорожной полиции МВД АР заявило, что на некоторых улицах и проспектах Баку восстановлены карантинные полицейские посты для проверки наличия разрешений на выход из дома у водителей и пассажиров их автомобилей. 
 
Как заявил 1news.az начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев, сотрудники Дорожной полиции и военнослужащие Внутренних войск МВД в усиленном режиме несут службу на основных и второстепенных дорогах. 
 
«Они останавливают и проверяют документы водителей, пассажиров и пешеходов, нарушители привлекаются к ответственности», - подчеркнул К.Алиев. 
 
Тимур Рзаев

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