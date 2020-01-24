Два армянских солдата получили ранения в оккупированном Нагорном Карабахе

Двое военнослужащих получили ранения в одной из частей, дислоцированных в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, эту информацию пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил корреспонденту Sputnik Армения.

«На территории одной из воинских частей произошел инцидент, есть двое раненых, погибших нет», - отметил Ованнисян.

По его словам, состояние одного из раненых – Генри-Айка Симоновича Закаряна (2001 года рождения) оценивается как тяжелое, состояние второго (личные данные пока не сообщаются) – как среднетяжелое. Ованнисян добавил, что жизни второго раненого ничто не угрожает.

Других подробностей на данный момент представитель ведомства сообщить не смог, так как ведется расследование.

1news.az