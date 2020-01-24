1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Два армянских солдата получили ранения в оккупированном Нагорном Карабахе

Сегодня в 13:26 ~ 1 минута на чтение 118
Два армянских солдата получили ранения в оккупированном Нагорном Карабахе

Двое военнослужащих получили ранения в одной из частей, дислоцированных в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, эту информацию пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил корреспонденту Sputnik Армения.

«На территории одной из воинских частей произошел инцидент, есть двое раненых, погибших нет», - отметил Ованнисян.

По его словам, состояние одного из раненых – Генри-Айка Симоновича Закаряна (2001 года рождения) оценивается как тяжелое, состояние второго (личные данные пока не сообщаются) – как среднетяжелое. Ованнисян добавил, что жизни второго раненого ничто не угрожает.

Других подробностей на данный момент представитель ведомства сообщить не смог, так как ведется расследование.

1news.az

118

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены