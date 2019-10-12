1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Джейхун Байрамов сделал строгий выговор директору школы из-за старшеклассников

12 Октября, 2019 в 15:29 ~ 1 минута на чтение 1341
Джейхун Байрамов сделал строгий выговор директору школы из-за старшеклассников

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов сделал строгий выговор директору школы №1 имени В.Мурсалова в городе Гейтепе Джалилабадского района АР.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства образования АР, два преподавателя школы обратились в министерство с жалобой на беззаконие в учебном заведении.

«Они были приняты сотрудниками Минобразования, и им сообщили, что еще в сентябре жалоба на деятельность директора школы Заура Алекберова была рассмотрена, в школе проведена проверка. Она установила, что контроль над учебным процессом в старших классах был недостаточным.   

В связи этим приказом министра образования Джейхуна Байрамова ведущий консультант районного отдела образования Илькин Зейналов получил выговор за слабый контроль над работой школы, а директор школы Заур Алекберов за серьезные недостатки в работе получил строгий выговор с последним предупреждением», - заявили в Министерстве образования.

Тимур Рзаев, Э.Т.

WhatsApp

1 341

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены