Джейхун Байрамов сделал строгий выговор директору школы из-за старшеклассников

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов сделал строгий выговор директору школы №1 имени В.Мурсалова в городе Гейтепе Джалилабадского района АР.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства образования АР, два преподавателя школы обратились в министерство с жалобой на беззаконие в учебном заведении.

«Они были приняты сотрудниками Минобразования, и им сообщили, что еще в сентябре жалоба на деятельность директора школы Заура Алекберова была рассмотрена, в школе проведена проверка. Она установила, что контроль над учебным процессом в старших классах был недостаточным.

В связи этим приказом министра образования Джейхуна Байрамова ведущий консультант районного отдела образования Илькин Зейналов получил выговор за слабый контроль над работой школы, а директор школы Заур Алекберов за серьезные недостатки в работе получил строгий выговор с последним предупреждением», - заявили в Министерстве образования.

Тимур Рзаев, Э.Т.