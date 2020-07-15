Эдуард Мамедов: «Последние события еще раз показали сплоченность нашего народа»

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Один из самых титулованных спортсменов азербайджанского спорта, 25-кратный чемпион мира по кикбоксингу Эдуард Мамедов в беседе с 1news.az поделился своим мнением о событиях последних дней.

На фоне провокаций вооруженных сил Армении, продолжающихся на товузском направлении начиная с 12 июля, азербайджанский народ в очередной раз показал свою сплоченность и единство.

14 июля сразу в нескольких районах Баку прошли акции в поддержку Азербайджанской армии и в память о шехидах, отдавших свои жизни за Родину. А в ночь с 14 на 15 июля в Баку тысячи людей собрались на площади перед зданием Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Эдуард Мамедов отметил, что в эти тяжелые дни сплоченность народа очень важна, что мы и увидели вчера. Он также осудил действия провокаторов, которые попытались перенаправить акцию в русло агрессии, спровоцировав некоторую часть собравшихся на то, чтобы ворваться в здание Милли Меджлиса, сломав двери и окна.

«В первую очередь, мне хотелось бы выразить соболезнования родным и близким наших шехидов, которые сражались и героически погибли за свою Родину. Это большая честь для каждого азербайджанца. Но очень горько потерять генерала армии и таких юных солдат. Азербайджанский народ разделяет всю горечь потери.

У нас самая сильная армия в регионе, при этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев делает все возможное, чтобы конфликт был решен мирным путем. Никто не хочет, чтобы гибли молодые люди.

Хочу также отметить, что последние события и шествия, которые прошли вчера в разных уголках Баку, еще раз показали сплоченность нашего народа и его единство с государством. Люди готовы сражаться за свою Родину. И они это показали.

Я понимаю людей, которые хотели попрощаться со своими согражданами, которые стали шехидами, защищая свою Родину. Но меня глубоко разочаровали действия некоторых провокаторов, которые воспользовались ситуацией в такой тяжелый и важный для нашей Родины момент. Люди, вышедшие вчера на улицы, – это патриоты Азербайджана, которые выразили свою поддержку государству и готовность отправиться в бой в случае приказа. А провокаторы, скрываясь за их спинами, преследовали свои цели. Как можно охарактеризовать действия людей, которые переворачивали полицейские автомобили, ворвались в здание Милли Меджлиса? Ведь цель акции была совсем иной. А провокаторы попытались бросить тень на истинные цели акции.

Я, как патриот своей страны, в любой момент готов отправиться на войну. Все спортсмены ждут приказа Верховного главнокомандующего. Я сам учу этому своих воспитанников».

Опытный спортсмен при этом отметил, что мы не должны забывать и про пандемию коронавируса. Ведь любая массовая акция может спровоцировать новые случаи заражения.

«Люди посчитали своим долгом проститься с шехидами, выйти на улицу, выразив поддержку государству. Я не могу упрекать наш народ за это. Это очень больная тема для всех нас. Но мы не должны забывать о невидимом враге – коронавирусе, с которым сейчас борются во всем мире. Я сам видел, что у многих людей не было даже масок. Понимаю, что в такой ситуации соблюдать дистанцию невозможно, но надо было хотя бы надеть маску. Ведь невидимый враг опаснее всего, и для него нет разницы, насколько сильный у тебя иммунитет. Каждый может стать жертвой этой заразы. Кроме того, человек подвергает опасности своих близких и знакомых, с которыми контактирует. Если заразился один человек – это плохо, но если затем он заразит десятерых, это еще хуже. И дальше все может пойти по цепочке.

В этот тяжелый момент мы все должны быть вместе, беречь себя, пользоваться средствами индивидуальной защиты, чаще мыть руки и без особой необходимости не выходить из дома. Нам надо немного потерпеть. Сейчас тяжело всем. Мы, спортсмены, уже долгое время живем без спорта и полноценных тренировок. Но надо понимать, что может быть и хуже. И тогда нам всем точно придется не выходить из дома.

Еще раз отмечу, что вчера многие не соблюдали дистанции, не надели масок. Молю Аллаха, чтобы последствия не были плачевными.

Наш Президент делает все возможное, чтобы наши земли были освобождены от оккупантов, а конфликт решен мирным путем. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время. Но в случае необходимости мы все готовы отправиться на фронт. Для каждого из нас честь и гордость стать шехидом. Но надеюсь, что шехидов у нас будет как можно меньше», - сказал он.

Теймур Максутов