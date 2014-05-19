Эксперт: Если госпрограмму выполнят, на дорогах Азербайджана не останется ветхих автомобилей

«Есть пятилетняя госпрограмма по утилизации старых автомобилей, подписанная Президентом Ильхамом Алиевым. Если ее выполнят полностью и в срок, на дорогах Азербайджана не останется ветхих, старых, ржавых автомобилей».

Об этом заявил 1news.az известный автомобильный эксперт, главный редактор сайта Avtosfer.az, глава Общественного объединения «Центр журналистики и развития» Эльмаддин Мурадлы.

«Значительный рост числа ввозимых в Азербайджан автомобилей связан с этим. Люди должны понять, что пора покончить со старыми автомобилями на дорогах. Они представляют опасность, создают проблемы другим во время движения», - подчеркнул он.

По словам эксперта, сейчас в Баку наблюдается резкий рост рынка услуг такси.

«Этот бизнес расширяется. Таксисты хотят новые или относительно новые, но недорогие автомобили. Особенно им полюбились японские гибриды – электромобили. Считаю, что рост числа гибридов и электромобилей положительно скажется на экологии Баку», - отметил Э.Мурадлы.

Тимур Рзаев, Э.Т.