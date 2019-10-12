Эльдар Гиннес. Развенчание мифа об «армянских государствах ЕрвандЯнов» 

Историк Эльдар Гиннес специально для 1news.az написал очередной материал по истории региона, в котором содержится своего рода ответ на комментарии его армянских читателей на предыдущие его публикации на эту тему.

В своей публикации под заголовком «Об «армянских государствах Ервандидов» в середине I тысячелетия до нашей эры» автор углубляется в историю, ссылается на исторические данные.

Во вступлении к материалу он указывает, что решил продолжить тему, поскольку подобные публикации вызывают интерес и имеют свою растущую аудиторию.

«Продолжу публикации, в которых могут найти ответ на свои возражения, если их так можно квалифицировать, и армянские читатели. К сожалению, их аргументация не выходит за пределы специфической информации, имеющейся в Википедии или армянских СМИ, или ограничиваются, что бывает чаще, типичными для этого контингента ФБ ожидаемыми и однообразными оскорблениями, на которые нет смысла обращать внимания. Исторические знания выходят далеко за пределы во многом пропагандистских рамок упомянутых ресурсов. И мы, как тот самый танк, который не боится грязи, продолжим свой уверенный путь вперед.

Будем соблюдать хронологическую последовательность в изложении событий. Сегодня еще об одном широко растиражированном в армянской историографии мифе – «об армянских государствах Ервандидов» в VI-II вв. до н.э. на территории сатрапий ахеменидского Ирана и империи Селевкидов», - написал автор.

1news.az представляет вниманию читателей данный текст без изменений.

Об «армянских государствах Ервандидов» в середине I тысячелетия до нашей эры

«Если верить учебнику «История армянского народа» (1980 г.), подготовленному, как упоминалось в предыдущей публикации, коллективом авторитетных историков АН Арм.ССР – академиками, член-коррами и профессорами во главе с ректором Ереванского госуниверситета академиком Мкртычем Нерсисяном, после падения царства Урарту в первой половине VI в. до н.э. на его месте возникает «армянское государство» (с.23).

А что же было на самом деле?

Мы знаем, что в IX-VI вв. до н.э. на территории, которая сегодня занимает Армения, существовало урартское царство. Время правления Русы 4, последнего царя Урарту, - начало VI в. до н.э. (595-585 гг. до н.э.). В эти годы Урарту было разгромлено скифами и мидянами, и его территория стала частью мидийского царства. Но в его составе эта территория просуществовала недолго. Около 550 г. до н. э. Мидия была завоёвана персидским царем Киром II Великим и стала одной из провинций Ахеменидской империи вместе со всеми входящими в ее состав территориями.

Из текста триязычной Бехистунской надписи (ок. 520 г. до н.э.) (подробнее см. http://1news.az/news/behistunskaya-nadpis-i-armyane ) мы знаем, что в это время на территории бывшего урартского царства существует иранская провинция Армина/Хурминиа/Урашту. Наследственными сатрапами Армины упоминаются представители знатного иранского рода Оронтидов. После разгрома ахеменидского Ирана Александром Македонском в 331 г. до н.э. его территория, включая сатрапию Армина, вошла в состав владений Селевка Никатора, одного из стратегов Александра.

В 189 г. до н.э. римляне разобьют селевкидов в битве при Магнезии, и сатрап Армении из рода Оронтидов Артаксис на 25 лет обретет независимость. В 164 г. селевкидский царь Антиох IV Эпифан вернется и вновь сделает Артаксиса зависимым, назначив управлять его сатрапией своего военачальника Нумения.

В армянской историографии популярно мнение, что в древности, в частности, в упомянутый период, на территории Армении существовали некие «армянские царства Ервандидов» (Ерванд – это иранская транскрипция греческого Оронт). Иногда современные армянские историки называют их «ЕрвандЯНами», прибавляя к античному имени современный иранский суффикс -ян, на который оканчиваются современные армянские фамилии. Видимо, таким необычным образом хотят подчеркнуть их армянское происхождение. Вот, например, из Википедии: «Ерванд I Сакавакяц царь Армении по Мовсесу Хоренаци (армянский историк V века), правивший в первой половине VI века до н. э. Отец Тиграна Ервандяна, союзника персидского царя Кира Великого». Конечно же, ни того, ни другого в истории не существовало, а информация о них почерпнута Моисеем Хоренским из романа-утопии Ксенофонта «Киропедия».

Персидский царь Кир Великий

Огромная Ахеменидская империя, простиравшаяся от Индии на востоке и до Сирии на западе, делилась на сатрапии, во главе которых царем назначались сатрапы – наместники, «блюстители области». Оронтиды, представители древнего и знатного персидского рода, были одними из таких многочисленных сатрапов, судя по сообщениям античных авторов, занимавшие эту позицию в различных малоазийских провинциях, в том числе в Армении.

Вот что сообщают об Оронтидах античные источники:

В связи с войной за престол между Киром Младшим и Артаксерксом II (401 г. до н.э.) греческий военачальник, историк и писатель IV в. до н.э. Ксенофонт сообщает об Оронте, родственнике царя, военачальнике Кира, «одном из наиболее искусных в воинском деле персов». Оронт был в числе тех сатрапов западных провинций Ирана, которые поддержали Кира Младшего, но позже попытался предать его («Анабазис», I-VI-1).

Ксенофонт также сообщает, что на совещании греческих стратегов, обсуждавших путь отступления в Грецию, было принято решение идти через «Армению,…которой правил Оронт» (там же, III-V-17).

Плутарх упоминает Оронта как зятя царя Артаксеркса II (404-359 гг. до н.э.), женатого на его дочери Родогуне (Плутарх, «Сравнительные жизнеописания. Артаксеркс», 27). В 382-380 гг. до н.э. этот Оронт возглавляет персидские войска в войне с саламинским (Кипр) царем Эвигором.

Известен и другой Оронт, который был казнен за прелюбодеяния с уже немолодой матерью Артаксеркса II Парисиадой (конец IV - начало III вв. до н.э.) (Дандамаев М.А, «Политическая история ахеменидского государства», М., 1985, с.236).

Некий Оронт в 363 г. до н.э. присоединился к мятежу малоазийских сатрапов Каппадокии, Карии, Фригии и Финикии. Но, возглавив войско мятежников для вторжения в Сирию, неожиданно перешел на сторону царя Артаксерска II. М.А.Дандамаев называет этого Оронта сатрапом Ионии, Гней Помпей Трог, римский историк I в. до н.э., – сатрапом Армении. Не исключено, что его власть распространялась на обе или большее количество сатрапий.

В 356 г. Оронт, сатрап Миссии, присоединяется к восстанию Артабаза, сатрапа Фригии, командовавшего всеми персидскими войсками в Малой Азии. В 352 г. Артаксеркс III разгромил мятежников, и Оронт сдался на милость победителя (Дандамаев М.А., там же, с. 249).

В 330-е гг. до н.э. сатрапией Армения правит Кодоман, будущий царь Дарий III. Юстин сообщает (X, 3), что Кодоман отличился перед битвой в единоборстве с вождем кадусиев, проживавших на юго-западном побережье Каспийского моря. В награду за это царем Артаксерксом III ему было пожаловано сатрапство в Армении (Дандамаев М.А., там же, с.249).

«Исторические данные» об «армянских царствах Ервандидов» появились благодаря нравоучительно-утопическому сочинению греческого историка Ксенофонта «Киропедия» («Воспитание Кира») – с выдуманными сюжетом и героями.

Ксенофонт (приблизительно 430-356 гг. до н.э.), греческий военачальник, историк и писатель, был в числе 10 тысяч греческих наемников-гоплитов, которых использовал Кир, сын царя Дария II, вошедший в историю, как Кир Младший, в династической войне за престол ахеменидского Ирана против своего старшего брата, законного наследника престола Артаксеркса II.

Ксенофонт

Ксенофонт находился под впечатлением полководческого и организаторского талантов Кира Младшего, о чем он пишет в «Анабазисе», своем историческом повествовании о походе греков в Иран. Война развивалась успешно для мятежников, их поддержали западные провинции и города империи, но в сражении при Кунакасе (401 г. до н.э.) Кир, отличавшийся личной доблестью, был смертельно ранен. Война прекратилась из-за гибели одного из претендентов на престол, и победители разрешили грекам вернуться на родину, не сдавая оружия, но при условии, что они не будут грабить местное население. Позже в своем литературном сочинении «Киропедия» Ксенофонт выводит образ идеального правителя на примере Кира Великого, но придавая ему отдельные черты Кира Младшего.

«Киропедия» - это художественное произведение с выдуманными персонажами и придуманной биографией Кира Великого. В романе излагается вымышленное описание воспитания, образования и деятельности Кира Великого, реально существовавшего царя персов, объединившего и возглавившего их на завоевание Азии во второй половине VI в. до н.э. Но Ксенофонт мало придерживался точности в фактах, известных ему из личного опыта недолгого пребывания среди персов во время «похода 10 тысяч» и произведений Геродота и Ктесия, писавших о Кире Великом. В романе «Киропедия» он описывает идеальных с точки зрения его политических симпатий государство и правителя на примере вымышленной державы Кира. Он рисует образ идеального монарха и созданного им идеального государства, вольно распоряжаясь историческим материалом.

Среди вымышленных героев романа – «армянский царевич Тигран», друг детства Кира, государство которого становится настолько сильным, что освобождается от зависимости от Ирана.

Вот к этому художественному образу «армянского царя» апеллируют в качестве «исторического свидетельства» существования «армянской государственности» уже в VI-V в. до н.э. армянские историки. Сюжет романа в армянской историографии преподносится как реальные исторические события, а в качестве доказательства «подлинности» исторической основы приводятся … «свидетельства» Моисея Хоренского, достоверность которых еще с XVIII века ставятся под сомнение исследователями.

Но нет никаких исторических подтверждений существования Тиграна в описываемый Ксенофонтом исторический период, как и каких-либо «армянских царств», и его художественный роман не может служить историческим свидетельством их существования. Повторяем: «Киропедия» — не историческое сочинение, а политико-нравоучительный роман, в котором от истории нет ничего, кроме имен нескольких персонажей и географических названий.

Неисторический характер изложения в «Киропедии» правильно понимали уже в древности. В качестве примера можно сослаться на суждение Цицерона (в письме к Квинту): «Ксенофонт написал своего знаменитого «Кира» не исторически верно, а с целью дать картину справедливой власти, чрезвычайная строгость которой у философа сочетается с редкостной добротой».

И.М.Дьяконов («История Мидии», СПб, 2005): «Полной выдумкой является то, что сообщает третий греческий автор - Ксенофонт - в своей «Киропедии». В ней история и география не имеют ничего общего с реальными событиями и местами, не считая случаев, когда некоторые сведения были заимствованы из Геродота и Ктесия» (с.526). «Киропедия» представляет для историка, к сожалению, очень мало цены: исторические события в ней либо совершенно искажены, либо измышлены в нравоучительных целях, а описание мидийских нравов основано частью на известных уже нам литературных источниках, частью - на наблюдениях Ксенофонта при дворе персидского царевича Кира, а частью представляют собой домыслы, связанные с педагогическими теориями Ксенофонта» (с.69).

Академический интернет-ресурс «Ираника» того же мнения: «Все это заставляет исследователей «Киропедии» оценивать работу как фантастику c едва заметным историческим содержанием».

Тем не менее, несмотря на очевидное, это не мешает некоторым исследователям ссылаться на «Киропедию» для установления исторических фактов, относящихся к истории Древнего Востока и Армении, в частности.

Так, например, Ф.И.Тер-Мартиросов в ереванском «Историко-филологическом журнале» (№3, 1998, с.134) заявляет, что «судя по сведениям «Киропедии» (2,4, 12) Ксенофонта, Армения оставалась в составе мидийской державы большим сильным царством, стремившимся к независимости. Исходя из данных той же «Киропедии» (3,3,5) и «Истории Армении» (1,19-20) Мовсеса Хоренаци, можно утверждать, что Армянское царство сохранялось как отдельное государственное образование вплоть до 530 г. до н.э». Трудно предположить, что автор, берущийся за перо, чтобы описать границы иранских владений в Закавказье, не имеет представления о содержании романа-утопии «Киропедия», но продолжает ссылаться на него как на исторический документ. Но он это делает.

А вот что пишет по этому поводу уже упоминавшийся нами учебник по «Истории армянского народа» (Ереван, 1980, сс.23-24): «Подробные сведения об армянском государстве дошли до нас в предании, сохранившемся в историко‐нравоучительном произведении греческого историка V-IV вв. Ксенофонта «Киропедия». Из него явствует, что это армянское царство оказалось столь сильным, что вскоре прекратило выплату дани и отказалось от прочих обязательств… То обстоятельство, что эти сведения Ксенофонта имеют подлинную историческую основу, подтверждается параллельным преданием, сохранившимся в труде «отца армянской истории» Мовсеса Хоренаци, героем которого выступает Тигран, опять таки друг и союзник Кира. Это предание донесло до нас и имя отца Тиграна армянского царя Ерванда Кратковечного».

Вот и авторский коллектив именитых армянских историков – профессоров, академиков и член-корров АН Арм.ССР, подготовивших этот учебник, ссылается на «Киропедию» как на исторический источник. Возникает правомерный вопрос: чего здесь больше – незнания или намеренного желания ввести читателя в заблуждение?»

Читайте по теме:

Очередная фальсификация: Бехистунская надпись и «армяне»

Развенчание мифов: краткий экскурс в историю Армении

Портрет армянского «философа» с нацистским мировоззрением

Фейковые армяне: О том, сколько армянских царей «принимали христианство первыми»

1news.az