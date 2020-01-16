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Эльмар Мамедъяров: Азербайджан выступает за продолжение переговоров

Сегодня в 12:54 ~ 1 минута на чтение 86
Эльмар Мамедъяров: Азербайджан выступает за продолжение переговоров

«Мы выступаем за продолжение переговоров по карабахскому урегулированию и верим в их результативность».

Об этом заявил журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Очередная встреча на уровне глав МИД Азербайджана и Армении состоится в конце января, в четверг мы с Каспшиком обсудили этот вопрос», -  сказал министр. О месте и дате встречи будет объявлено позже

«Все ждут продвижения в переговорном процессе, и мы тоже ждем. Сами посредники говорят, что устали, и от них так же ждут результатов», - сказал Эльмар Мамедъяров.

1news.az

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