Эльмар Мамедъяров: Азербайджан выступает за продолжение переговоров

«Мы выступаем за продолжение переговоров по карабахскому урегулированию и верим в их результативность».

Об этом заявил журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Очередная встреча на уровне глав МИД Азербайджана и Армении состоится в конце января, в четверг мы с Каспшиком обсудили этот вопрос», - сказал министр. О месте и дате встречи будет объявлено позже

«Все ждут продвижения в переговорном процессе, и мы тоже ждем. Сами посредники говорят, что устали, и от них так же ждут результатов», - сказал Эльмар Мамедъяров.

1news.az