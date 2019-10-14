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Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Тюркской академии - ФОТО

Сегодня в 12:31 ~ 1 минута на чтение 443
Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Тюркской академии - ФОТО

В рамках 7-го заседания Совета министров иностранных дел Тюркского совета министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел встречу с президентом Тюркской академии Дарханом Кыдырали.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана,  Д.Кыдырали отметил, что Азербайджан всегда оказывал поддержку деятельности Тюркской академии. Он напомнил о некоторых реализованных проектах академии, среди которых организованные в ЮНЕСКО конференции, изданные книги, в том числе издания, посвященные Гейдару Алиеву.

Эльмар Мамедъяров высоко оценил эффективное сотрудничество с академией.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес.

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