Элариз Мамедоглу открыл донярную в Нью-Йорке - ФОТО – ВИДЕО

Переехавший на ПМЖ в Штаты после выигрыша Green Card популярный азербайджанский исполнитель Элариз Мамедоглу открыл свой бизнес.

Весной 2017 года Э.Мамедоглу выиграл в лотерее Green Card и получил документ, дающий право постоянно жить в США, куда переехал в начале 2019 года – живя в Штатах, исполнитель в четвертый раз стал дедушкой и практически сразу нашел работу в одном из нью-йоркских ресторанов, где принимает участие в концертной ресторанной программе.

Как оказалось, параллельно с творческой деятельностью Э.Мамедоглу занялся бизнесом, открыв свой объект в Нью-Йорке, о чем рассказал в интервью программе «Üçəlli» на канале ARB.

«Я открыл донярную – мы покупаем халяльное мясо у турок и готовим доняры и шиш-кябаб. Джорат-кутабов не продаю, так как для их приготовления нужно мясо верблюда, а его нет, а обманывать людей я не могу», - отмечает певец, подчеркивая, что спустя 2-3 месяца он посетит родной город Баку, по которому очень скучает, как и по близким друзьям.

Как выглядит нью-йоркская донярная Элариза Мамедоглу, можно увидеть на снимке, представленном ниже

Отметим, что 7 декабря певец отметил свое 55летие, а ранее презентовал песню, посвященную США – «Америка, родная», автором музыки и слов которой является Эльчин Иманов.

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В.Ф, Г.Р.