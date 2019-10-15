Эрдоган ответил США: Санкции не беспокоят Турцию

Анкара не намерена садиться за стол переговоров с террористами, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя призывы США к перемирию на севере Сирии.

Как сказал президент журналистам на борту самолета по пути из Баку в Анкару, антитеррористическая операция «Источник мира» в сирийских районах к востоку от реки Евфрат продолжается успешно и в соответствии с намеченными планами, сообщает Anadolu.

Глава государства напомнил, что уже на четвертый день операции на севере Сирии от террористов был очищен город Расулайн, а на пятый – Талль-Абьяд.

«По итогам седьмого дня операции войска продвинулись на 32 километра вглубь сирийской территории и взяли под контроль автостраду M4», - сказал Эрдоган.

По его словам, отряды оппозиционной Сирийской национальной армии и части ВС Турции делают все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

«Террористы беспощадны. С начала операции на севере Сирии по приграничным населенным пунктам Турции выпущено 700 минометных снарядов и ракет. Погибло 19 мирных жителей Турции, в том числе девятимесячный ребенок», - сказал Эрдоган.

Кроме того, по словам президента, на севере Сирии погибли три турецких солдата, в том числе один - 15 октября в районе Мюнбича в результате артиллерийского обстрела армии Башара Асада. «Турецкие войска ответили шквальным огнем. Армия Асада понесла тяжелые потери», - сказал Эрдоган.

По его словам, турецкие войска неоднократно демонстрировали щепетильность в вопросе безопасности гражданского населения, наглядным свидетельством чему стали операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

«Этого не скажешь о военных операциях других стран в регионе. В ходе [американских] операций в сирийских Ракке и Дейр-эз-Зоре погибли четыре тысячи мирных жителей. Опять же в ходе операции [США] в иракском Мосуле погибло от девяти до 11 тысяч мирных жителей. Страны Запада проигнорировали эти кровавые события и никогда не стремились к их обсуждению. Теперь же они пытаются оказать давление на Турцию, чьей целью являются террористы», - сказал Эрдоган.

Президент отметил, что операция «Источник мира» продлится до достижения поставленной цели.

Эрдоган также назвал абсурдом и ложью утверждения о том, что операция «Источник мира» якобы направлена против этнических курдов, дестабилизирует ситуацию в регионе, ослабит борьбу с террористами ИГИЛ и приведет к новому гуманитарному кризису в Сирии.

Президент сообщил, что в ходе беседы с главой Белого дома Дональдом Трампом выразил готовность обеспечить контроль над тюрьмами и лагерями в Сирии, где содержатся захваченные террористы ИГИЛ и их семьи.

«Я сказал Трампу, что отправлю на родину наемников, желающих вернуться и предстать перед правосудием. Остальных будут судить на местах. Однако боевики сирийского крыла террористов РКК не допустили этого и начали спешно освобождать боевиков ИГИЛ из тюрем. Это вновь подтвердило, что никакой разницы между террористами нет. Суть всех террористических организаций одна. Терроризм подобен раковой опухоли», - сказал Эрдоган.

По его словам, террористы часто меняют свою позицию: еще до вчерашнего дня они называли себя союзниками США, а после начала Турцией операции пошли на сговор с Асадом.

Президент напомнил, что только в городе Эль-Баб на севере Сирии турецкая армия уничтожила три тысячи террористов ИГИЛ.

«Страны Запада, называвшие террористов PYD-YPG своими союзниками в Сирии, должны решить для себя: кто является их партнером - террористы PYD-YPG и ИГИЛ, или Турция? Сегодня предельно ясно, кто именно освобождает террористов из тюрем Сирии и кто игнорирует этот факт», - сказал Эрдоган.

Глава государства сообщил, что Анкара провела переговоры с США и Россией для координации действий в Сирии.

«Буквально вчера я говорил с Трампом. До этого состоялся разговор с Макроном. На предложение США объявить перемирие и принять посредничество Вашингтона я ответил, что Турция не сядет за стол переговоров с террористами. США не должны стоять на пути борьбы Турции с террористами. Это неверно как с точки зрения военного права, так и политики. И об этом я сказал Трампу», - сообщил Эрдоган.

По его словам, в ответ на инициативу Трампа о посредничестве турецкая сторона выдвинула встречное предложение отправить в регион делегацию США.

Президент напомнил, что США предлагали создать 20-мильную зону безопасности в Сирии от реки Евфрат и до границы с Ираком.

«Именно на это направлена операция Турции. Нельзя прекратить операцию до полной очистки этой зоны от террористов. Сирийцы должны получить возможность вернуться в свои дома. Вначале Трамп согласился и планировал отправить в Анкару Майка Пенса и советника по нацбезопасности О'Брайена. Однако потом решил отправить только Пенса. Уже 16 октября эта делегация должна прибыть в Анкару», - сказал Эрдоган.

Президент напомнил, что Вашингтон ранее не сдержал обещаний по сирийскому району Мюнбич.

«В соответствии с договоренностью, этот район должен был перейти под турецкий контроль в течение 90 дней. Однако этого не произошло. На данный момент армия Асада вошла в Мюнбич, но и террористы все еще находятся в этом районе. Если бы Асад взял под контроль этот район, очистив его от террористов, Анкара не имела бы ничего против. Однако этого не произошло. Угроза сохраняется, просто одни флаги поменялись на другие», - сказал Эрдоган.

По его словам, на 16 октября в районе операции «Источник мира» нейтрализовано сотни террористов.

«Погибли четыре турецких солдата, 47 ранено. В боях с террористами погибли 32 бойца оппозиционной Сирийской национальной армии, 123 получили ранения», - сказал Эрдоган.

Президент также прокомментировал планы очистки от террористов сирийского города Кобани.

«Безусловно, такие планы существуют. Этот город имеет стратегическое значение. Оттуда нас обстреливали», - сказал Эрдоган.

Глава государства также коснулся темы санкций США в отношении Турции.

«Турция – не племенное государство. Наша цель ясна, и санкции не беспокоят Турцию», - сказал Эрдоган.

Ф.Багирова