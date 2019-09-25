Эрдоган пообещал преподать урок Хафтару, если он продолжит нападения на ПНС в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил преподать урок командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару, если тот не прекратит наступление на позиции Правительства национального согласия (ПНС), базирующегося в Триполи.

«Турция внимательно следит за шагами законных властей Ливии и союзников генерала Халифы Хафтара. Если удары по позициям признанных властей Ливии возобновятся, то Турция готова преподать Хафтару урок», - заявил президент в ходе выступления в парламенте Турции, сообщает ТАСС.

Эрдоган также выступил с утверждением, что Хафтар сначала принял условия соглашения о перемирии в Ливии, а затем сбежал из Москвы, где велись переговоры с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

«Мы приложили много усилий в рамках инициативы, которую начали Турция и Россия. Вчера на переговорах в Москве правительство Триполи проявило конструктивную позицию, однако путчист Хафтар не захотел подписывать соглашение о перемирии. Сначала он ответил утвердительно, а затем сбежал из Москвы», - сказал Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, теперь ответственность за развитие ситуации в Ливии лежит на российской стороне. Итоги состоявшихся в Москве переговоров о прекращении огня в Ливии будут одной из тем предстоящей конференции в Берлине, добавил Эрдоган.

«В воскресенье в Берлине пройдет саммит, и мы на уровне лидеров обсудим эту тему [московские переговоры по Ливии]. В этой конференции ряд других стран, в том числе США, будут представлены на более низком уровне. Мы уведомили заинтересованные стороны в том, что за столом переговоров должны также присутствовать представители Туниса и Катара, однако мы не получили желаемого результата», - сказал президент Турции.

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между находящимся в Триполи международно признанным Правительством национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем и силами Ливийской национальной армии, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар.

Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых представители ПНС подписали соглашение о прекращении огня. Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее, как передали арабские СМИ, покинул Москву без подписания документа.

В ночь на 14 января на юге Триполи, о начале решающего наступления на который Хафтар объявил еще в декабре, возобновились вооруженные столкновения. ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала «готовность и решимость добиться победы».

А.А.