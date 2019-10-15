Эрдоган в Баку сделал важные заявления об операции в Сирии и Карабахе

Сегодня мы видим еще большее усиление роли таких организаций, как Тюркский Совет, в мировой политике, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на проходящем в Баку VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

«Мы придаем большое значение сотрудничеству Тюркского Совета на многосторонних платформах. Мы желали бы получения Тюркским Советом статуса наблюдателя при ООН и Организации Исламского Сотрудничества», - сказал Эрдоган, передает 1news.az.

Глава Турции выступил за создание совместного Фонда при Тюркском Совете, отметив, что для этого прежде нужно решить финансовые, правовые и управленческие вопросы. Также для этого необходимо устранить возможные препятствия экономического характера: «К сожалению, экспортные пошлины остаются одним из самых больших препятствий в торговле между тюркскими странами. Страны Тюркского совета должны ликвидировать таможенные пошлины».

Президент Эрдоган отметил важность углубления связей между тюркоязычными государствами во всех сферах. Он приветствовал вступление Узбекистана в Тюркский Совет.

Отметив, что сегодня главной угрозой миру, стабильности и процветанию в регионе являются террористические организации, Эрдоган подчеркнул усиление сотрудничества тюркоязычных государств в борьбе с PKK, YPG, ИГИЛ, FETÖ.

Он подчеркнул, что в рамках борьбы с терроризмом 9 октября Турция приступила к проведению контртеррористической операции «Источник мира» в Сирии. «Этой операцией мы ставим перед собой две важнейшие задачи – полное устранение угрозы PKK/YPG на севере Сирии. Наша вторая задача – мирное переселение на родные земли до 3 млн 650 тыс сирийских беженцев, которым Турция открыла свои двери 8 лет назад», - подчеркнул Эрдоган.

Сегодня 7-й день операции, и к этому времени турецкая армия освободила от террористов территорию площадью около 1 тысячи квадратных километров, сказал он. Сегодня антитеррористическая операция успешно продолжается: «Все сирийские районы от Мюнбича и до границы с Ираком станут в ближайшее время частью зоны безопасности. На первом этапе будет обеспечено добровольное возвращение на родину 1 млн сирийских беженцев, а затем - еще 2 миллионов».

Президент Турции отметил, что впоследствии турецкая сторона окажет поддержку гуманитарным проектам на освобожденной территории, в частности, строительству школ, больниц. «Мы продолжим операцию «Источник мира» до полного достижения поставленной цели – установления мира на севере Сирии», - заявил Эрдоган.

«Как говорил отец наш – Деде Горгуд: «Хороший друг – тот, кто приходит по зову в радостные дни, но в тяжелые дни он приходит сам», - сказал Эрдоган, отметив, что Турция ожидает мощной поддержки от братских стран в борьбе с терроризмом.

«Мы – братья, должны находиться рядом в такие дни», - сказал он, выразив признательность государствам, выразившим поддержку антитеррористической операции «Источник мира».

В то же время Эрдоган заявил, что Турция сделает все возможное для скорейшего мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Он констатировал, что в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана, 1 млн азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

«Как я и заявил на Генеральной Ассамблее ООН, это – неприемлемо, - подчеркнул Эрдоган. - Мы стремимся к тому, чтобы нагорно-карабахский конфликт был урегулирован на основе принципа территориальной целостности Азербайджана, и мы продолжим усилия в этом направлении», - заявил глава Турции.

Э.Рустамов