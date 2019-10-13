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Эрдоган заявил о 490 уничтоженных террористах в ходе операции в Сирии

13 Октября, 2019 в 20:17 ~ 1 минута на чтение 322
Эрдоган заявил о 490 уничтоженных террористах в ходе операции в Сирии

Число уничтоженных террористов в ходе операции в Сирии достигло 490, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

"Общее число террористов, которые были обезврежены в ходе операции "Источник мира", составляет 490, из них 440 убиты. Приграничные населенные пункты Турции 652 раза подвергались ракетно-минометным обстрелам из Сирии", - заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что в ходе операции турецкие ВС взяли под контроль город Рас эль-Айн и окружили Телль-Абъяд. Эрдоган вновь заявил, что целью операции является создание зоны безопасности на территории Сирии шириной 30-35 километров вдоль границы с Турцией.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии.

Новая антитеррористическая операция на севере Сирии проводится под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Эльшан Рустамов

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