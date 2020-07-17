Фаик Агаев и другие известные артисты записались добровольцами на фронт – ФОТО  

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После призыва Президента Азербайджана Ильхама Алиева тысячи добровольцев изъявляют желание служить в армии и проходят соответствующую регистрацию.

Народный артист Азербайджана Фаик Агаев прошел электронную регистрацию на официальном сайте Министерства обороны Азербайджана, изъявив желание добровольно служить в армии – об этом исполнитель сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, где представил скрины поданной им заявки.

Популярный рэп-исполнитель Qurd также выказал желание служить в армии добровольцем, о чем сообщил на своей странице в Instagram, где поделился снимком, сделанным в военкомате Хатаинского района.

Добровольцем на фронт записался и актер Ильгар Мусаев, известный зрителям по сериалу Первого российского канала «Ясмин». На своей странице в Facebook он призвал всех быть едиными и поддержать государство и армию.