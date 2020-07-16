Президент ФК «Сумгайыт» записался в добровольцы для участия в боях

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Президент футбольного клуба «Сумгайыт» Риад Рафиев прошел электронную регистрацию на официальном сайте Министерства обороны Азербайджана, изъявив желание добровольно служить в армии.

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал сам Риад Рафиев.

«Братья! Для тех, кто хочет обратиться к Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу. Прежде чем направиться в военкомат, необходимо заполнить форму, пройдя по данной ссылке. Поделитесь информацией, чтобы больше людей узнали об этом. Мое обращение уже было принято», - написал он.

Отметим, что после заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева15 июля на заседании Кабинета министров, тысячи молодых людей приходят в местные управления, отделы и отделения Госслужбы по месту прописки, выражают желание добровольно служить в армии и в соответствующем порядке берутся на учет.

Сегодня Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу выразила признательность гражданам страны за высокий патриотизм.

«Еще раз напомним, что в настоящее время Вооруженные силы Азербайджана укомплектованы в соответствии с требованиями законодательства. Защита территориальной целостности Азербайджанской Республики полностью обеспечивается Азербайджанской армией», - отмечается в сообщении.

Теймур Максутов