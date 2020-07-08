Фернандо Алонсо возвращается в «Формулу-1»

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Renault официально объявила о том, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо вернется в команду в 2021 году.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на F1news, в следующем сезоне испанец вместе с Эстебаном Оконом будет помогать Renault готовиться к 2022 году, когда «Формула-1» перейдёт на новый технический регламент.

Фернандо Алонсо: «Renault – моя семья, и самые приятные воспоминания связаны с двумя чемпионскими титулами, но сейчас я смотрю в будущее. Меня переполняют эмоции, и я горжусь тем, что возвращаюсь в команду, которая в своё время дала мне шанс начать карьеру, а сейчас даёт возможность вернуться на самый высокий уровень.

У меня есть принципы и амбиции, которые соответствуют проекту команды. Их прогресс этой зимой подтверждает возможность достижения целей, поставленных на сезон 2022 года. Я готов делиться своим гоночным опытом со всеми в команде – от инженеров до механиков и моих напарников. Команда, как и я, хочет вернуться на подиум».

Теймур Максутов