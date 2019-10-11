Фестиваль креативной рекламы недвижимости: победил Джордж Клуни с лошадиной головой - ВИДЕО

Как сообщает Prian.ru 8 октября 2019 в Санкт-Петербурге прошёл третий Международный фестиваль креативной рекламы недвижимости ReFest.

Мероприятие прошло в дружеской атмосфере с немецким колоритом. Церемония награждения состоялась в баварском ресторане Alpenhaus, поэтому в кулуарах событие окрестили OktobeREFEST.

«Только в воскресенье в Мюнхене завершился Октоберфест, как через день я очутилась на баварской вечеринке OktobeREFEST в Санкт-Петербурге, что очень радует». – отметила Регина Боргер, генеральный директор WiP Immobilien GmbH.

Гран-при присудили рекламе норвежского банка DNB с Джорджем Клуни в главной роли. На церемонии награждения даже присутствовал клон рекламного образа Клуни с лошадиной головой.

CENTURY 21, победившие в прошлом сезоне, на этот раз оказались на втором месте. Зато их австралийский ролик «Не соглашайтесь на среднее» стал лучшим зарубежным видео от агентства недвижимости.

В номинации «Лучший зарубежный видеоролик интернет-портала» победила реклама «Дом переезжает» видеостудии Campaigns of the World по заказу сингапурской компании EdgeProp.

Особого внимания заслуживают работы на тему «Умный дом». Несмотря на то, что сфера еще развивается, креативность их рекламных роликов отличается от видеосюжетов остальных конкурентов. «Коты меняют мир» от компании Somfy (Германия).