Фонд Гейдара Алиева раздает малоимущим семьям праздничные паи по случаю Гурбан байрамы - ФОТО

По случаю Гурбан байрамы по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой малоимущим семьям раздаются праздничные паи.

Как сообщили в Фонде Гейдара Алиева, мясо нарезается в специальных местах для разделки и отдельно упаковывается для каждой семьи. Сотрудники Фонда Гейдара Алиева и волонтеры Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда передали семьям, получающим адресную социальную помощь, а также малоимущим семьям праздничные подарки. Раздача праздничных подарков продолжится до 13 августа. В целом, праздничные паи будут переданы около 70 тыс. семей.

Отметим, что представители Фонда Гейдара Алиева на различных праздниках регулярно навещают малоимущие семьи, от имени Фонда раздают им подарки.

Цель этого проекта, реализуемого по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой - внести вклад в государственную политику для малоимущих семей.

АЗЕРТАДЖ