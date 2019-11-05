Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение Огтая Гюльалыева

Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение правозащитника Огтая Гюльалыева, сбитого 29 октября автомобилем при переходе дороги.

Об этом Report сообщила супруга правозащитника Фируза Гюльалыева.

Она сказала, что по поручению президента Фонда Гейдара Алиева, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд взял на себя вопрос в связи с лечением правозащитника Огтая Гюльалыева.

Было отмечено, что Фонд пригласил экспертов из Турции.

Напомним, что лечение больного продолжается в Республиканской нейрохирургической больнице.

Отметим, что 29 октября в районе 17:20 на территории Насиминского района столицы, на пресечении улиц 28 Мая и Пушкина автомобиль марки Hyundai Accent, за рулем которого находился Кянан Абдуллаев, сбил переходившего дорогу правозащитника Октая Гюльалыева. В результате наезда правозащитник получил тяжкие повреждения, у него произошло внутримозговое кровоизлияние. 30 октября в City Hospital О.Гюльалыев был прооперирован.