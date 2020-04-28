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Футбол вернется в Азербайджан 21 мая

Сегодня в 10:32 ~ 1 минута на чтение 165
Футбол вернется в Азербайджан 21 мая

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) Азербайджана объявила о том, что футбол в Азербайджане будет возобновлен 21 мая.

Как сообщает 1news.az, в заявлении отмечается, что если особый карантинный режим, который планируется завершить в стране 4 мая, не будет продлен, то возобновятся и чемпионаты, проходящие под патронажем ПФЛ.

В частности, учитывая рекомендации УЕФА, ФИФА и ЕПФЛ, а также основываясь на консультациях с клубами, на 21 мая намечено возобновление матчей Первого дивизиона, а на 23-е - Премьер-лиги.   

После завершения чемпионатов будут проведены полуфиналы и финал Кубка Азербайджана. Все матчи чемпионатов и Кубка будут проходить без зрителей.

ПФЛ также предупреждает, что данное решение может быть пересмотрено, если будут приняты соответствующие решения Оперативного штаба при Кабмине или в той или иной степени продлен карантинный режим.

Теймур Максутов, Э.Т.

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