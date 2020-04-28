Футбол вернется в Азербайджан 21 мая

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) Азербайджана объявила о том, что футбол в Азербайджане будет возобновлен 21 мая.
Как сообщает 1news.az, в заявлении отмечается, что если особый карантинный режим, который планируется завершить в стране 4 мая, не будет продлен, то возобновятся и чемпионаты, проходящие под патронажем ПФЛ.
В частности, учитывая рекомендации УЕФА, ФИФА и ЕПФЛ, а также основываясь на консультациях с клубами, на 21 мая намечено возобновление матчей Первого дивизиона, а на 23-е - Премьер-лиги.
После завершения чемпионатов будут проведены полуфиналы и финал Кубка Азербайджана. Все матчи чемпионатов и Кубка будут проходить без зрителей.
ПФЛ также предупреждает, что данное решение может быть пересмотрено, если будут приняты соответствующие решения Оперативного штаба при Кабмине или в той или иной степени продлен карантинный режим.
Теймур Максутов, Э.Т.