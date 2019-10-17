Газета China Daily с тиражом в сто миллионов экземпляров опубликовала аналитическую статью Председателя Правления АЗЕРТАДЖ

Одна из всемирно известных англоязычных газет China Daily с тиражом в сто миллионов экземпляров опубликовала аналитическую статью председателя Правления Азербайджанского государственного информационного агентства – АЗЕРТАДЖ, президента OANA Аслана Асланова «Преемственность в политике: 26 лет, изменившие судьбу и облик Азербайджана».

В статье анализируется путь развития, пройденный Азербайджаном за прошедшие 26 лет после возвращения по настойчивому требованию народа великого лидера Гейдара Алиева к власти в 1993 году – в период, когда в Азербайджане наблюдались хаос и анархия, глубокий политико-экономический кризис, гражданское противостояние, нестабильность и безнадежность.

Отмечается, что великий сын азербайджанского народа Гейдара Алиева в тяжелое для страны время встал у руля государственного управления, благодаря своей мудрости и природному управленческому таланту спас страну от угрозы потери государственной независимости, установил общественно-политическую стабильность. 26-летний период, открывший новую страницу в истории Азербайджана, характеризуется исключительным развитием во всех сферах жизни.

Статья, создающая широкое представление о преемственности национальной политической доктрины в Азербайджане, информирует читателей о стратегическом курсе, основа которой была заложена Гейдаром Алиевым в 1993 году, в настоящее время успешно продолжаемой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его реальных результатах.

В статье также повествуется об исключительном развитии, коренных реформах, проведенных во всех сферах жизни в течение 16 лет руководства Президентом Ильхамом Алиевым Азербайджаном. Автор доводит до внимания читателей то, что Азербайджан по коэффициенту общественно-политической стабильности, конкурентоспособности экономики является лидирующей страной на постсоветском пространстве, а также значение транснациональных энергетических и транспортных проектов, реализуемых по инициативе и с участием нашей страны. Кроме того, автор напоминает, что в 2016 году под патронатом Президента Ильхама Алиева, при поддержке первой леди Мехрибан Алиевой, организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и АЗЕРТАДЖ Баку принимал одновременно основные форумы двух влиятельных международных организаций – V Всемирный конгресс новостных агентств и XVI Генеральную ассамблею Организации новостных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). (Ссылка на статью: https://www.chinadaily.com.cn/).

Отметим, что China Daily с более чем 100 миллионов подписчиков печатного и онлайн издания является одной из авторитетных газет, издаваемых на английском языке, не только в Китае, но и в регионе и в мире. Число читателей газеты в зарубежных странах больше, чем местных. А это показатель того, что газета является глобальным изданием.

Соглашение о сотрудничестве между China Daily и АЗЕРТАДЖ было достигнуто в ходе встречи с руководством газеты в рамках визита Председателя правления агентства Аслана Асланова в июне прошлого года в Пекин для участия в первом Медиа-саммите Шанхайской организации сотрудничества. С тех пор АЗЕРТАДЖ и China Daily проводят регулярный обмен информацией о важных новшествах, происходящих в общественно-политической, экономической, культурной жизни Азербайджана и Китая, в том числе в других сферах.

За тесное сотрудничество, активность в информационном обмене между двумя странами, активное участие в проектах, осуществляемых газетой, China Daily удостоила АЗЕРТАДЖ премии «Почетный международный медиа-партнер – 2019».

АЗЕРТАДЖ