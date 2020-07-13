Газета Israel HaYom: «Вооруженные силы Армении грубо нарушили режим прекращения огня и подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана»

~ 2 минуты на чтение 523

Вооруженные силы двух стран Южного Кавказа обменялись ударами на северной границе между странами. Азербайджанцы утверждают, что потеряли двух солдат и убили нескольких десятков армянских солдат.

Как сообщает Азертадж, об этом пишет сегодня израильский журналист Нета Бар в самой популярной израильской ивритоязычной газете "Israel HaYom".

https://www.israelhayom.co.il/article/780197?fbclid=IwAR0MqQwritkcmaxCvsjFSSaoBNXM-WAdSZbL0jp461GVNGHElc1JUc9Wiv0

Автор статьи пишет, что это военное столкновение произошло вдали от конфликта между Азербайджаном и Арменией, которые находятся в вооруженном конфликте вокруг Нагорного Карабаха. "Согласно заявлению Министерства обороны Азербайджана, военный инцидент произошел в результате военных действий подразделения вооруженных сил Армении, которые предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата позиций азербайджанской армии на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Согласно сообщению, обстрел сопровождался попыткой армянской пехоты захватить позицию азербайджанской армии, попытка которой не удалась" – подчеркивает Нета Бар.

В статье отмечается, что азербайджанские источники утверждают, что потеряли двух солдат и стали причиной уничтожения неизвестных жертв среди армянских солдат. Армянская сторона утверждает, что она не понесла никаких потерь во время столкновения.

Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешней политике и глава департамента по внешней политики Администрации Президента Азербайджана заявил: "Вооруженные силы Армении грубо нарушили режим прекращения огня и подвергли обстрелу из артиллерийских орудий позиции вооруженных сил Азербайджана в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

В результате ответного огня и контрнаступления вооруженных сил Азербайджана была предотвращена попытка атаки вооруженных сил Армении. Вооруженные силы Азербайджана контролируют оперативную ситуацию. Армянская сторона не добилась захвата какой-либо территории.

Провокация, проводимая Арменией, является еще одним доказательством того, что правительство в Ереване не заинтересовано в разрешении армяно-азербайджанского конфликта на переговорной основе. Призываем международную общественность резко осудить агрессивную политику Армении против Азербайджана и провокационные действия на границе. Ответственность за возникшую ситуацию полностью ложится на руководство Армении"- заявил Хикмет Гаджиев.

Автор статьи подчеркивает, что в 1994 году Азербайджан и Армения после тяжелых военных действий подписали договор о прекращении огня и установили режим прекращения огня относительно вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха. "В данном регионе проживает большое армянское население, азербайджанское население этнически изгнано с этой территории, однако эта территория является международно-признанной частью территории Азербайджана. Несмотря на продолжение мирных переговоров, регион оставался и остается очень напряженным и взрывоопасным" – резюмирует израильская ивритоязычная газета "Israel HaYom".