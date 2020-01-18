Генеральный директор ФАО: Азербайджан должен поделиться опытом ЭКТИС с другими странами

Находящийся с визитом в Германии министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов в рамках Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству встретился с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй.

Министр отметил, что связи сотрудничества между Азербайджаном и ФАО вступили в новый этап. По его словам, вопросы, отраженные в подписанной с ФАО Программе партнерства, успешно реализуются: «Продовольственная безопасность, в том числе обеспечение населения страны качественными, здоровыми продуктами питания и развитие сельских мест составляют приоритетные направления аграрной политики в нашей стране. Эти цели совпадают с основными направлениями деятельности и задачами ФАО».

Инам Керимов подчеркнул, что в настоящее время в рамках сотрудничества Азербайджана и ФАО реализуются до 10 совместных проектов, которые охватывают сферы семеноводства, животноводства, фитосанитарных услуг, борьбы с вредителями.

Генеральный директор ФАО отметил, что осведомлен о процессе внедрения в Азербайджане ЭКТИС и назвал полную электронизацию аграрных услуг серьезной реформой. Он отметил, что Азербайджан, добившись электронизации аграрных услуг, достиг серьезных успехов и должен делиться с другими странами своим опытом. Напомним, что при поддержке ФАО был реализован проект под названием «Семинар цифровой трансформации сельского хозяйства», Цюй Дунъюй отметил, что электронизация в аграрном секторе позволяет повысить показатели производства и урожайности сельскохозяйственной продукции, их мобильных поставок на рынки, снизить эксплуатационные расходы. Подчеркнув, что в мире уже во всех сферах расширяется применение высоких технологий, генеральный директор отметил, что сельское хозяйство также не должно оставаться в стороне от этого процесса.

Генеральный директор ФАО выразил удовлетворение высоким уровнем налаживания связей между Азербайджаном и организацией. Он отметил, что представляемая им организация с 1995 года сотрудничает с Азербайджаном. В рамках этого сотрудничества было реализовано более 50 проектов. Цюй Дунъюй сказал, что проекты, направленные на формирование устойчивой, эффективной и профессиональной базы специалистов и впредь будут поддерживаться.

На встрече состоялся обмен мнениями о разработке моделей двустороннего и многостороннего сотрудничества, направленного на решение вопросов, обсужденных в рамках Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству.

АЗЕРТАДЖ