Глава Россотрудничества: В Азербайджане нет проблем с русским языком - ВИДЕО

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" позитивно оценила азербайджанскую политику в отношении русского языка.

Напомним, летом этого года Элеонора Митрофанова побывала в Баку в составе российской делегации на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе визита она провела переговоры с главой Минобразования Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром культуры Абульфасом Гараевым.

"Я бы сказала, что мы не видим каких-либо проблем в Азербайджане с русским языком. Обучение русскому языку в республике поддерживается на самом высоком государственном уровне, что очень важно", - прежде всего подчеркнула она.

"Практически все школы Азербайджана имеют как сегмент обучение на русском языке", - констатировала глава Россотрудничества, добавив, что Россию и Азербайджан связывают богатые гуманитарные связи в целом.

"У нас с Азербайджаном огромное количество культурных проектов в области изобразительного искусства и в иных сферах гуманитарных контактов", - сообщила Элеонора Митрофанова.

Также она высоко оценила Баку. "Сессия Комитета всемирного наследия проходила в потрясающем Центре Гейдара Алиева. Кроме того, я побывала в нескольких галереях, в Музее современного искусства. Я очень люблю Баку и, приезжая туда, всегда посещаю множество интересных мест", - заключила глава Россотрудничества.

vestikavkaza.ru