Установлена личность угрожавшего убить главу пресс-службы полиции Баку – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Как сообщалось ранее, 29 сентября текущего года в СМИ была распространена информация о том, что пользователь социальной сети facebook под именем Evez VAhidoviç угрожает убийством главе пресс-службы полиции Баку, майору полиции Эльшаду Гаджиеву.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана.

«Некий «Evez VAhidovic» в соцсети Facebook поделился фотографией майора и написал: «Тому, кто его убьет, я дам 10000 манатов»

По факту возбуждено уголовное дело по статье 134 («Угрозы убийством») Уголовного кодекса АР, следствие ведется Следственным управлением Бакинской городской прокуратуры.

В результате оперативно-сыскных мер, осуществленных сотрудниками Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью, было установлено, что автором вышеуказанного статуса в социальной сети facebook является житель города Баку Фарид Гулиев 1984 года рождения.

После задержания подозреваемого был осуществлен обыск места его проживания.

В результате обыска у подозреваемого обнаружено и изъято одноствольное охотничье ружье без резьбы, а также 4 патрона к пистолету «Макаров».

Во время допроса Ф.Гулиев признался, что хотел отомстить своему соседу Эвезу Мухтарову, который в 2017 году взял у него в долг 50 тысяч манатов и не вернул.

Создав фейковый профиль на имя соседа, посредством публикации такого рода статусов Ф.Гулиев пытался, чтобы Э.Мухтаров был арестован.

По решение Наримановского районного суда в отношение Ф.Гулиева принята мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

В настоящее время ведется следствие по делу», - говорится в заявлении.

1news.az

2019/10/03 11:20

Министерство внутренних дел Азербайджана и Генеральная прокуратура АР распространили совместное заявление о возбуждении уголовного дела по факту угрозы убить руководителя пресс-службы Главного управления полиции Баку, майора полиции Эльшада Гаджиева.

Как сообщает 1news.az, в заявлении говорится, что некий «Evez VAhidovic» в соцсети Facebook поделился фотографией майора и написал: «Тому, кто его убьет, я дам 10000 манатов».

«По факту возбуждено уголовное дело по статье 134 («Угрозы убийством») Уголовного кодекса АР, следствие ведется Следственным управлением Бакинской городской прокуратуры», - подчеркнуто в заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана.

Тимур Рзаев, Г.Р.

2019/10/02 13:02

Руководителю пресс-службы Главного управления полиции Баку, майору полиции Эльшаду Гаджиеву угрожают смертью.

Как сообщает 1news.az, некий «Evez VAhidovic» в соцсети Facebook поделился фотографией майора и написал – «Тому, кто его убьет, я дам 10000 манатов».

По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев