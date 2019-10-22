Госкомитет о сносе книжного киоска, открытого Чингизом Абдуллаевым и Бахрамом Багирзаде - ФОТО

Снос нового книжного киоска, установленного 14 октября на улице Аги Нейматуллы, 105 в Наримановском районе Баку, возмутил и встревожил многих.

Как сообщает 1news.az, в торжественном открытии киоска, в котором каждый желающий мог бесплатно взять себе любую понравившуюся книгу, приняли участие народный писатель Чингиз Абдуллаев и заслуженный артист Бахрам Багирзаде.

Киоск был установлен близ станции метро «Нариман Нариманов», у парка. Его демонтаж в Департаменте торговли и услуг Исполнительной власти Баку 1news.az объяснили тем, что он был установлен без согласования с соответствующими структурами.

«Установка подобных объектов в столице должна, во-первых, согласовываться с Госкомитетом по градостроительству и архитектуре, а во-вторых - с нашим департаментом. Но в данном случае установка киоска была не только не согласована, но нас даже не известили об этом. Поэтому киоск был демонтирован», - заявили нам ранее в департаменте.

Учитывая, что в этом вопросе упоминался также Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана, мы попросили его прокомментировать демонтаж киоска. Руководитель пресс-службы Государственного комитета Рамиз Идрисоглу заявил 1news.az, что принятие решения об установке или демонтаже уличных легких конструкций, коим является и упомянутый книжный киоск, относится к полномочиям органов местной исполнительной власти и их соответствующих структур.

«В Государственный комитет по градостроительству и архитектуре не поступало обращений ни от Исполнительной власти города Баку, ни от инициаторов или заказчиков установки данного киоска.

Хочу подчеркнуть, что Государственный комитет по градостроительству и архитектуре однозначно поддерживает подобные инициативы, пропагандирующие и поощряющие чтение. В случае обращения по данному вопросу комитетом будет выдано положительное заключение», - заявил Рамиз Идрисоглу.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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