Госкомтаможни Азербайджана о рискованных случаях на КПП, связанных с коронавирусом

На таможенно-пограничных пропускных пунктах не выявлено рискованных случаев, связанных с коронавирусом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказал председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев.

Он отметил, что таможенно-пограничные пропускные пункты оснащены оборудованием, определяющим температуру человека на расстоянии, а также предприняты предупредительные меры, связанные с коронавирусом. Контролируется процесс импорта из Китая продовольственной продукции животного происхождения, определенной Агентством продовольственной безопасности, введен временный запрет на ввоз этой продукции в страну. Другая продовольственная продукция также впускается в страну после определенных отзывов и проверок со стороны агентства.

С.Мехдиев отметил, что нет никаких ограничений на ввоз в страну технологического оборудования и других предметов из Китая: «Нам известно о путях распространения заболевания. Риск распространения вируса через техническое оборудование и другие предметы очень незначителен, можно сказать, практически равен нулю. Никакая страна не приостановила полностью торговый оборот с Китаем. Введен запрет только на импорт определенной продовольственной продукции», - подчеркнул председатель комитета.

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