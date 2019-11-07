Госпитализирована Катрин Денёв: подробности о состоянии здоровья легендарной актрисы – ФОТО

Всемирно известная 76-летняя французская актриса Катрин Денёв была доставлена одну из парижских больниц, где ей, по оценкам специалистов, потребовалось серьезное обследование.

Французское информационное агентство AFP сообщает, что причиной госпитализации Катрин Денёв стал ишемический инсульт, который представляет собой острое состояние, при котором нарушается мозговой кровоток, в зависимости от поврежденного участка могут нарушиться основные жизненные функции головного мозга.

Семья кинолегенды заверяет французские СМИ, что произошедшее не фатально и все, что нужно артистке, переутомленной на почве напряженного рабочего графика, это немного отдохнуть –причиной недомогания называется высокая загруженность по работе, в настоящее время актриса принимает участие в съемках фильма «При жизни» режиссера Эмманюэля Берко.

Напомним, что Катрин Денёв приобрела статус мировой звезды после каннского триумфа музыкального фильма «Шербурские зонтики» в 1964 году – актриса известна по фильмам «Отвращение», «Дневная красавица», «8 женщин», «Голод» и т.д.

Кадр из фильма «Шербурские зонтики»

Кадр из фильма «Отвращение»

Кадр из фильма «Дневная красавица»

Кадр из фильма «Голод»

Кадр из фильма «8 женщин»

Катрин Денёв на Каннском кинофестивале в 2019 году

Ф.В, Г.Р.