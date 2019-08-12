Гурбан Гурбанов: «Махир Эмрели начал взрослеть. Он должен стать более зрелым игроком»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов в преддверии матча против АПОЭЛ в рамках квалификации Лиги чемпионов поделился своими ожиданиями от игры.

«Нас ждет очень тяжелый матч, - приводит 1news.az слова наставника «Карабаха», - Команда выходит на очень важную игру. Мы должны быть очень внимательными. Вы знаете, что у соперника изменился главный тренер. Футболисты должны завтра быть максимально сконцентрированными. Проинформировали игроков об изменениях у АПОЭЛ, и по какой схеме они играют. Верим в хороший результат завтра.

Опыт показывает, что победа в первом матче в 2-3 гола ничего не гарантирует. Конечно, было бы лучше победить в гостях со счетом 2:0. Но порой пропущенный гол даже играет на пользу. Мои игроки будут более внимательными. Пропущенный на последних минутах гол еще раз показывает, что в футболе необходимо играть до последнего.

Завтра утром пройдет наша последняя тренировка. После которой мы примем решение по поводу состава. Что касается Магайе Гейе, то не думаю, что он будет в старте. Пока он по-прежнему не готов на все 100%.

Мы постоянно индивидуально беседуем с футболистами. После каждого удачно проведенного матча мы разговариваем с футболистом, чтобы он продолжал в том же духе. Махир Эмрели начал взрослеть. Он должен стать более зрелым игроком. Верю, что завтра он будет еще более активным».

После первого матча у чемпиона Кипра сменился главный тренер. Завтра команду на поле выведет Томал Долл. Гурбан Гурбанов отметил, что он не испытывает по этому поводу беспокойства. «Когда в команде меняется главный тренер, это в какой-то степени вызывает волнение. Мы готовились к АПОЭЛ до первого матча, учитывая их стиль игры при прежнем наставнике. Сейчас у них сменился главный тренер, хотя игроки остались те же. Но это происходит не впервые. Возможно, у соперника изменится схема, стиль игры. Думаю, изменится и то, и другое.

Главный тренер всегда несет ответственность за результат. Не важно, работает он в команде один день или несколько лет. Не думаю, что перед ним поставлена задача победить во что бы то ни стало.

Когда в команду приходит новый главный тренер, это приводит к определенному всплеску. Каждый игрок хочет проявить себя. Тем не менее, думаю, это даже принесет нам пользу. Мы будет играть внимательно и умно. Поэтому не могу сказать, что испытываю беспокойство».

Наставник «Карабаха» также отметил, что травмированный Бадави Гусейнов уже тренируется вместе с командой.

Напомним, что первая игра между клубами, прошедшая на Кипре, завершилась победой агдамцев со счетом 2:1.

Матч «Карабах» - АПОЭЛ пройдет завтра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:30.

Теймур Максутов