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Луис Энрике считает Дембеле главным претендентом на «Золотой мяч»

First News Media11:10 - Сегодня
Луис Энрике считает Дембеле главным претендентом на «Золотой мяч»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике заявил, что отдал бы «Золотой мяч» вингеру парижан Усману Дембеле.

Испанский специалист отметил, что Дембеле находится далеко впереди всех остальных игроков, претендующих на эту награду.

«Чтобы выиграть «Золотой мяч», надо забивать голы и отдавать результативные передачи, но также и приносить трофеи своей команде. Если и есть один игрок, который всё это сделал, так это Усман Дембеле. По-моему, он далеко впереди всех остальных», – приводит слова Энрике онлайн-издание beIN Sports.

Напомним, в 29 матчах завершившегося сезона Лиги 1 Усман забил 21 гол и сделал восемь результативных передач.

Источник: Чемпионат

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