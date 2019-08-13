Гурбан Гурбанов о вылете из Лиги чемпионов: «Одно поражение не должно ничего менять»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов после поражения от АПОЭЛ (0:2) и вылета из Лиги чемпионов поделился своим мнением об игре.

«К сожалению, мы проиграли, - приводит 1news.az слова Гурбана Гурбанова, - Хотя очень хотели победить. Порой в футболе происходят неожиданные вещи. Мне вспоминается эпизод с пенальти и со вторым голов соперника. Благодарен футболистам за игру. Мы очень хотели пробиться в плей-офф, но не вышло. Иногда проигрываешь при слабой игре. А иногда доминируешь на протяжении матча, но проигрываешь. Таков футбол.

Сопернику было нечего терять. Мы допустили ошибки против команды которая прессинговала. Но мы старались показать красивый футбол. Думаю, у нас это получалось. Мы создавали опасные моменты. Однако после 0:2 система игры разрушилась. Если вычесть некоторые эпизоды, то я остался довольно игрой команды.

У Славчева было несколько эпизодов. В целом, он играл неплохо. Ход игры не заставлял нас менять его. Лишь после второго гола возникла такая необходимость. Понимаю, что после поражений возникает много вопросов. Мы старались принимать решения в зависимости от хода матча. Как вы знаете Бадави Гусейнов и Филиз Озобич травмированы. Два наших новичка пока не полностью готовы. Если бы все они были готовы, у нас было бы больше вариантов.

У нас мало времени для подготовки к плей-офф Лиги Европы и чемпионату. Постараемся сделать все возможное для этого. Возможно стартовую игру чемпионата против «Кешля» перенесем на один день позже.

АПОЭЛ опытная команда. И этим они не удивили. Они уже много лет играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы. У них даже больше опыта, чем у нас. Это несколько беспокоило до игр. В целом, они играли с большим желанием. Но даже в матче против такого соперника мы создали большое количество голевых эпизодов, но не смогли забить. В футболе такое бывает. Победа в первом матче ничего не значит. И сегодня мы проиграли.

В эпизоде с красной карточкой Алмейды он допустил ошибку. Когда команда проигрывает, возникает напряжение. Можно понять футболистов. Но опять-таки мы играли против чемпиона Кипра. На такой стадии не бывает слабых соперников.

В некоторых эпизодах судьи принимали спорные решения. Но об этом можно будет говорить только после того, как мы просмотрим запись матча.

Мы всегда должны быть настроены позитивно. Команда всегда подходит к работе ответственно и с большим желанием. У нас были и плохие матчи, и хорошие. Одно поражение не должно ничего менять. Напротив, верю в своих игроков. И то, что в следующих матчах они покажут себя с лучшей стороны», - сказал он.

Теймур Максутов