HBO отказался от одного приквела «Игры престолов» в пользу другого: подробности предстоящего проекта – ФОТО

Североамериканская кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO не будет продолжать съемки одного из приквелов к культовому фэнтези сериалу «Игра престолов».

Издание The Hollywood Reporter сообщает об отмене выхода одного из приквелов сериала «Игра престолов» - членам съемочной группы и актерам рассылают электронные письма, в которых сообщается о закрытии проекта, в свою очередь HBO отказывается от официальных комментариев.

В основной актерский состав проекта, пилотная серия которого была снята летом 2019 года, вошли Наоми Уотс, Джош Уайтхаус, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Наоми Аки, Дениз Гоф и другие – подробнее об этом читайте здесь.

Наоми Уотс

Съемки проходили в Северной Ирландии, события приквела должны были происходить за тысячу лет до сюжета «Игры престолов» - проект, который поклонники культовой саги так и не увидят, носил рабочее название «Долгая ночь».

Действие приквела должно было развернуться за тысячи лет до событий оригинального сериала – проект расскажет о золотом веке величия и темных временах Вестероса, а также раскроет несколько тайн происхождения белых ходоков и расскажет старые легенды Старков и загадки Востока.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Но поклонникам «Игры престолов» не стоит унывать, так как параллельно с новостью о закрытии «Долгой ночи» стало известно о новом приквеле фэнтези саги под названием «House of the Dragon» (Дом дракона), который будет основан на романе Джорджа Р.Р.Мартина «Пламя и кровь».

Известно, что HBO не ограничился пилотной серией, а заказал съемку и производство полноценного 10-серийного первого сезона.

Отметим, что действие романа «Пламя и кровь» разворачивается за 300 лет до событий «Игры престолов» и в центре его основного сюжета дом Таргариенов. Повествование ведется от лица мейстера Гильдейна, который рассказывает историю династии, от завоевания Семи Королевств Эйгоном Таргариеном до регентства при Эйгоне III.

Джордж Р.Р.Мартин разработал «Дом дракона» совместно с Райаном Кондалом, написавшим сценарий адаптации – один из постоянных режиссеров «Игры престолов» Мигель Сапочник поставит пилот нового сериала и может занять режиссерское кресло других эпизодов.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.