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Хикмет Гаджиев: Поспешное заявление Евросоюза не отражает реальности

Сегодня в 17:18 ~ 3 минуты на чтение 594
Хикмет Гаджиев: Поспешное заявление Евросоюза не отражает реальности

Попытка несанкционированного митинга в центральной части Баку со стороны некоторых оппозиционных групп была предпринята в одностороннем порядке.

Поспешное заявление Евросоюза об этом митинге также не отражает реальности, а утверждения о чрезмерном применении силы и задержании десятков людей – просто неправда.

Так пишет заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в авторской колонке на сайте EuroActive.

В Азербайджане полностью обеспечена свобода собраний, отмечает он. В ответ на обращение оппозиции Исполнительная власть Баку предложила провести демонстрацию в районе Локбатан города Баку. Но т.н. оппозиция ответила отказом и предприняла несанкционированные действия по проведению демонстрации в зоне безопасности станции метро «28 Мая».

Согласно Закону Азербайджана «О свободе собраний» митинги и демонстрации в зоне безопасности станций метро запрещены по соображениям безопасности, подчеркивает автор.

Кроме того, призыв той же самой оппозиционной группы провести пикет 8 октября перед зданием мэрии города Баку был обеспечен. Но они пытались превратить его в митинг вдоль центральной улицы в часы оживленного движения.

Во время митинга 19 октября азербайджанская полиция действовала профессионально, отмечает Хикмет Гаджиев в своей статье.

«Задержанные были освобождены после надлежащего уведомления. Никто не пострадал. Таким образом, заявления некоторых людей, в том числе лидера ПНФА Али Керимли, о травмах, нанесенных ему полицией, являются не чем иным, как ложным заявлением», - пишет он, отмечая, что в эти же дни мир был свидетелем чрезмерного применения силы, в том числе резиновых пуль и собак, в отношении мирных демонстрантов в некоторых европейских столицах.

Назвав партию Народный фронт пережитком истории, Хикмет Гаджиев отметил, что политика партии в начале 90-х годов привела Азербайджан к порогу гражданской войны и развала.

«Социально-экономическое развитие Азербайджана и всеобъемлющая программа реформ не оставляют им каких-либо аргументов. Анархические уличные протесты, популизм и демагогия – единственные инструменты, к которым они привыкли», - пишет он.

Истинной целью прошедшего 19 октября в Баку митинга Хикмет Гаджиев назвал создание театрализованной картины преследования с религиозным призывом. По его словам, митинг также был направлен на получение как внутренней общественной поддержки, так и международной.

«Источником власти в Азербайджане является народ. Люди решают свою судьбу на избирательных участках. Демократическое и стабильное развитие – это осознанный выбор Азербайджана», – подытожил Хикмет Гаджиев.

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Hikmat Hajiyev: Hasty EU statements don’t reflect reality

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