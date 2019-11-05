Хикмет Гаджиев провел встречи с представителями правительства Швейцарии - ФОТО

Руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел встречи с председателем комитета по внешним связям Сената (верхняя палата – Совет кантонов) швейцарского парламента, сопредседателем межпарламентской группы дружбы Швейцария-Азербайджан Филиппо Ломбарди и сопредседателем группы дружбы из нижней палаты – Национального совета, мэром города Монтре и вице-президентом Ассоциации внешней политики Швейцарии Лораном Верли.

Как сообщает 1news.az, во время встреч была подчеркнута значимость парламентов в сотрудничестве между двумя странами.

Х.Гаджиев проинформировал собеседников о процессе реформ, осуществляемом в Азербайджане, в том числе о реформах, проведенных в сферах экономики и государственного управления.

Наряду с этим, стороны обсудили вопросы, касающиеся продолжения практики взаимной поддержки в рамках организаций международного межпарламентского сотрудничества, усиления роли парламента в развитии отношений между двумя странами и возможностей установления связей по сотрудничеству между регионами Азербайджана и Швейцарии.

1news.az